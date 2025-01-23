英超｜曼城簽入埃及前鋒馬莫殊　基爾獲加將外借AC米蘭

曼城繼簽入烏茲別克守將的胡薩洛夫（Abdukodir Khusanov），以及19歲巴西守將的域陀雷斯（Vitor Reis）之後，今日再落實馬莫殊的轉會。曼城公布，這位25歲的埃及前鋒與球會簽約至2029年中，據英國媒體指，這位前鋒的轉會費達7,000萬歐元，並會隨後增加。這位前鋒今季為法蘭克福德甲上陣17場入15球，在德甲僅次於拜仁慕尼黑的哈利卡尼（Harry Kane）。

在接受曼城官網訪問，馬莫殊表示：「曼城在過去10年是世上其中一支最大的球會，所以這是亳無疑問的。能代表到曼城，對我以及家人來就都是很高興及榮幸。這令他們很開心１，也令我很開心，因為我的夢想可以成真。在之前兩季是非常美好，不過這只不過是我的開始。」

米蘭季尾可轉收購

另外，早前向曼城表達離隊意願的英格蘭守將基爾獲加（Kyle Walker）將會以借用形式加盟意甲的AC米蘭至季尾。據英國媒體報道，米蘭在今季後會有租轉買的條款。獲加傳目前正前赴意大利接受體測。獲加在月初向曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示希望尋求自己的選擇及想在海外繼續效力而提出要求離隊。而米蘭除了獲加外，本來對曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）都有興趣，低因為意大利的註冊規定，球隊只能在兩者選其中，而最後米蘭選擇了獲加。