英超｜曼城絕殺阿士東維拉　哥迪奧拿提早賀利物浦

上屆冠軍的曼城，因為季中的傷兵招致連敗問題，本季已無緣衞冕，但仍要為歐聯的席位而努力。球隊面對同樣在爭奪歐聯席位的維拉，上半場本來有機會先落後，曼聯借將的拉舒福特（Marcus Rashford）中路扭過曼城守將面對龍門，僅僅射中柱彈出。結果曼城在7分鐘打開紀錄，曼城左路底線的傳中，維拉防線未能解除威脅，由貝拿度施華（Bernardo Silva）入楔射入領先。

然而曼城領先優勢僅維持11分鐘，拉舒福特左路傳入禁區，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）撞跌積及藍斯（Jacob Ramsey），雖然球證沒有看到，不過視像助理裁判（VAR）及後提出翻看片段，球證還是判罰12碼，拉舒福特操刀為維拉追平1:1。之後的比賽雙方都未有能攻破對手大門，直到下半場的補時4分鐘，謝利美杜古（Jeremy Doku）左路傳中，禁區內所有人未能觸球，尾柱的馬菲奧斯紐尼斯無人看管下射入，令曼城得以2:1取勝。

哥迪奧拿：利物浦會成為冠軍

曼城的主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後指：「我們還是不慣這樣。要最後一分鐘贏波是利物浦的。我們仍未習慣這樣，所以我真的很高興。我們還有最後4場比賽，我們知道像阿士東維拉這樣的歐聯競爭者，他們都是歐洲頂級的隊伍。我們打得很好，我們比賽很具侵略性，而且後防4人也表現得難以置信，所以真的很滿意。足球是很情緒化，最近的兩場都很難打，所以我們是很滿意，我也很開心。我必須承認，在1:1時不要輸，這已是不錯的結果，不過謝利美（杜古）的行動很好。球隊爭取了很多，這表現非常好，是一支出色的團隊。今季是很差，無論我們能否打入決賽還是有得打歐聯，讓你感到滿意邋是在英超。有時候總有一些球季不如意，利物浦會成為冠軍，他們的水平是很出色。」