英超｜曼城聯賽不敵阿士東維拉　近12場輸第9場

爭取在英超衞冕的曼城繼續沉淪，球隊在英超的聖誕賽程首仗就再輸波，作客以1:2不敵阿士東維拉，在近12場比賽輸到第9場，聯賽也跌至第6位。 曼城的頹勢仍然未止，上仗不敵曼聯後，主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）也指未找到解決方法。然而比賽不會因此暫停，曼城在周末（21日）作客伯明翰雖然作出了6個球員的變動，包括門將的史堤芬奧迪加（Stefan Ortega），不過藍月亮沒有向好方向轉變。球隊16分鐘就被維拉的一次反擊，祖漢杜蘭（Jhon Duran）接應隊友摩根羅渣士（Morgan Rogers）的橫傳，單刀為維拉射入領先，而這也是半場的比數。

換邊後曼城有史東斯（John Stones）因傷被換出，由基爾獲加（Kyle Walker）入替。藍月亮結果在65分鐘再失守，羅渣士禁區內為維拉增添比數，令主隊一度拉開到2:0。雖然菲爾科頓（Phil Foden）在補時為曼城追回一球，不過曼城仍要輸1:2，球隊在各項賽事近12場的比賽，輸第9場，聯賽亦被維拉趕過跌落第6。 哥迪奧拿指仍需時間找解決方法 哥迪奧拿在賽後表示：「我們有一個很好的上半場，但下半場我們回落了。我們改變了壓迫，因為約翰（史東斯）無法繼續。恭喜維拉，繼續努力。」對於今場比賽，他認為曼城表現有起色：「在中路他們是很強，但我們有些很好的時候，我們是有機會的，比曼聯時有更多機會，然而在下半場我們下跌了，我們的壓迫不夠好。我們有點挫折，但也是因為沒法忘記它。我們最後找到入球，只是為時已晚。我們在爭取入球有點困難，同時也有失球。」

對於球隊的復甦，哥帥表示：「要一步一步，我們隊內有很好的個性，在稍後我們是會找到方法解決。」