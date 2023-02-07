英超︱曼城被指控違財政條款　或面臨扣分甚至降班

上屆英超冠軍曼城，在24小時內面對雙重打擊。繼在聯賽不敵熱刺，英超賽會在周一（6日）更宣布，經4年的調查，證實曼城在2009年至2018年的9年之間，沙及逾百遭違反英超財務公平原則，曼城可能面對罰款、扣分，甚或至降級的處分。

英超賽會在周一早上放出對曼城的「震撼彈」，賽會指，經過獨立委員會4年的調查，證實曼城在2009至10年球季到2017至18年球季之間，違反多項財務條款。賽會指，根據英超條例W.82.1，委員會確定曼城違反英超條例W.3.4。傳媒報道，曼城被指控逾百次違反規則，當中包括要求球會提供正確財務資訊以及公平的球會財務資料。另外，曼城亦被指拒絕合作調查。

曼城周一回應表示，對有關指控感到震驚，又指球會已向賽會提供詳細的資料「球會歡迎獨立調查委員會審視這些材料，公正地考慮支持其立場的全面證據。」

曼城相信上訴會成功

美國ESPN報道指，球會消息人士對英超賽會在沒有事先通知下公布有關聲明感到意外和失望，並相信是因為本月稍後會推出的足球管治白皮書而趕緊發出。球會又相信，他們將可以在上訴中獲勝。曼城在2018年被德國的傳媒指控在2012至2016年間違反歐洲足協的財務公平原則，其後曼城在2020年透過體育仲裁法庭推翻有關歐洲賽的禁制令。