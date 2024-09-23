英超｜曼城補時迫和阿仙奴　阿迪達指半場十人應戰賽和是奇跡

英超的榜首大戰，衞冕的曼城差點輸波，主場憑史東斯（John Stones）補時的入球，以2:2迫和下半場只10人應戰的阿仙奴。而同日另一場，亦出現紅牌，白禮頓與諾定咸森林主帥雙雙被逐下，兩隊同樣打成2:2平手。 上屆英超冠亞軍的對決，曼城在主場9分鐘已取得優勢，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）接應隊友直線，禁區內快腳「篤」入，藍月亮迅速取得領先。不過卡拉科利（Riccardo Calafiori）在22分鐘，禁區外一記妙射，協助阿仙奴追平。自2015年就未曾作客贏過曼城的兵工廠，在上半場補時的1分鐘就由加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）接應角球頂入，半場為阿仙奴反超2:1。

不過阿仙奴下半場就要打少個，因為兵工廠中場的李安度杜沙特（Leandro Trossard）在上半場補時末段，因為踢走皮球，被球證指不君子行為，領第2面黃牌被逐。然而少打一人的阿仙奴，在下半場負隅頑抗之下，大部份時間都能力保不失。但去到補時的8分鐘，夏蘭特在禁區起腳被阿仙奴的球員擋住，但皮球落在史東斯前，他催前補上，為曼城最終追平2:2。 兩隊男女子對賽比數相同 阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示，能夠在少打一人下作客賽和曼城已是奇跡：「我們有56分鐘的時間十人應戰，這是奇跡。我們做到難以置信的結局。」被問到如果杜沙特在場會否可以贏波，他表示：「我不知道，不過我會肯定會嘗試。然而我可以說的是，面對這支球隊，如果你有56分鐘十人應戰，100次有99次你都會輸，而且會輸很多球。」另外，同日舉行的女子英超聯賽，阿仙奴也與曼城對賽，而且結果同樣是2:2。