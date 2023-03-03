英超｜曼城誓破紐卡素 阿仙奴迎般茅爭4連勝

回師主場，再剋紐卡素！「藍月」曼城完成「5連客」後，馬不停蹄在明晚香港時間英超早場，返回伊蒂哈德球場迎戰另一聯賽前列分子紐卡素，必以強鋒招呼對手，繼續向榜首阿仙奴施壓。
曼城連同上月中以3比1揚威阿仙奴，累計近5場全部客戰，取得3勝2和，包括剛在英足盃輕取布里斯托城，打入8強；可惜在諾定咸森林失分，加上阿仙奴重新振作又取3連勝，令曼城仍以5分落後排第2，而且後有追兵，來勢洶洶的曼聯，只落後曼城6分及少賽1場，爭霸形勢隨時有變。
藍月現時可能是今屆鬥紐卡素的最佳時機；事關「喜鵲」紐卡素除近4場聯賽只得3和1負，跌出前4外，最大打擊是上仗難得殺入英聯盃決賽，但在前鋒把握力不足問題持續，不論哥林威爾遜或阿歷山大伊沙克，都欠威脅埋門，終以0比2不敵曼聯。上仗決賽臨危受命出場，表現穩定的門將卡里奧斯，今場將續為紐卡素把關，要抵擋鋒線更全面的曼城，失球數字仍是今屆英超最少的紐卡素，備受考驗。
菲爾科頓大爆發 夏蘭特叉足電
曼城除中堅史東斯剛傷癒外，可以夫添出擊，之前因足踝有輕傷被貶後備的英格蘭翼鋒菲爾科頓，近期重獲重用，近2戰共攻入3球兼交出助攻，被主帥哥迪奧拿大讚。再者，已在英超攻入27球的「入球機器」艾寧夏蘭特，上仗英足盃大捷時全程坐冷板，今場又會復出領銜攻堅，誓助藍月連續14次英超主場，打敗紐卡素。
阿仙奴乘勝襲般茅
至於剛在主場4比0大炒愛華頓的「一哥」阿仙奴，明晚較後時間迎戰另一深受降班威脅的般尼茅夫。「兵工廠」兩大新星前鋒加比爾馬天尼利及布卡約沙卡腳風甚順，已齊齊達到英超雙位數字入球佳績、中場悍將湯馬士柏迪傷愈復出後勇猛如昔；要打敗近7場英超作客6敗的「般茅」，延續前領優勢兼締造4連勝，任務不難完成。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)