英超｜曼城誓破紐卡素 阿仙奴迎般茅爭4連勝

回師主場，再剋紐卡素！「藍月」曼城完成「5連客」後，馬不停蹄在明晚香港時間英超早場，返回伊蒂哈德球場迎戰另一聯賽前列分子紐卡素，必以強鋒招呼對手，繼續向榜首阿仙奴施壓。

曼城連同上月中以3比1揚威阿仙奴，累計近5場全部客戰，取得3勝2和，包括剛在英足盃輕取布里斯托城，打入8強；可惜在諾定咸森林失分，加上阿仙奴重新振作又取3連勝，令曼城仍以5分落後排第2，而且後有追兵，來勢洶洶的曼聯，只落後曼城6分及少賽1場，爭霸形勢隨時有變。

藍月現時可能是今屆鬥紐卡素的最佳時機；事關「喜鵲」紐卡素除近4場聯賽只得3和1負，跌出前4外，最大打擊是上仗難得殺入英聯盃決賽，但在前鋒把握力不足問題持續，不論哥林威爾遜或阿歷山大伊沙克，都欠威脅埋門，終以0比2不敵曼聯。上仗決賽臨危受命出場，表現穩定的門將卡里奧斯，今場將續為紐卡素把關，要抵擋鋒線更全面的曼城，失球數字仍是今屆英超最少的紐卡素，備受考驗。

