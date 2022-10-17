英超｜曼城負利物浦 哥帥鬧爆球證

萬眾矚目的英超大戰，衛冕的曼城作客上季亞軍利物浦，結果「紅軍」以1比0勝出，賽後，今場贏波功臣穆罕默德沙拿，揚言要領軍重返爭標行列。至於曼城主帥哥迪奧拿賽後鬧爆球證今場執法尺度不一，包括將菲爾科頓的入波判為「詐胡」；而利物浦領隊高普更被罰紅牌趕離場，同樣對球證執法表現極度不滿。
曼城在下半場早段曾有菲爾科頓入波打開缺口，但球證看過VAR後指艾寧夏蘭特在進攻過程中犯規在先，入球被判無效。至於沙拿則在多次錯失入球良機後，終靠一次反擊，單刀奠勝。利物浦贏波後，以9戰13分攀上第8位，落後榜首阿仙奴14分但少踢1場，沙拿賽後表示：「也許現在不是說爭標的時間，但在我腦海中，就是要為冠軍而戰，當然現在我們最重要，還是逐場努力去爭勝。」
哥迪奧拿：這就是晏菲路
對於球證的爭議判罰，哥迪奧拿賽後怒罵：「這就是晏菲路！球證早已對我助手說，除非是明顯犯規，否則他不會吹罰，會盡量讓球賽繼續運作暢順；但結果卻是在我們入球之後，他卻不讓球賽繼續順利進行。過去我們到來晏菲路，都只會因犯錯而輸給一支出色球隊，但今天卻並非如此。」當球證宣布曼城的入球無效後，有疑似「紅軍」球迷向哥帥投擲大銀；賽後利物浦會方表明會徹查事件，考慮處分該鬧事球迷，甚至讓他終生禁止進入晏菲路。
至於因一次投訴過激而被逐的高普，雖然承認自己「罪有應得」；但同時指曼城球員對沙拿的侵犯，是他歷來見過最明顯的犯規，可惜就是站在面前的旁證亦未有示意犯規。