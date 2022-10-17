英超｜曼城負利物浦 哥帥鬧爆球證

萬眾矚目的英超大戰，衛冕的曼城作客上季亞軍利物浦，結果「紅軍」以1比0勝出，賽後，今場贏波功臣穆罕默德沙拿，揚言要領軍重返爭標行列。至於曼城主帥哥迪奧拿賽後鬧爆球證今場執法尺度不一，包括將菲爾科頓的入波判為「詐胡」；而利物浦領隊高普更被罰紅牌趕離場，同樣對球證執法表現極度不滿。

曼城在下半場早段曾有菲爾科頓入波打開缺口，但球證看過VAR後指艾寧夏蘭特在進攻過程中犯規在先，入球被判無效。至於沙拿則在多次錯失入球良機後，終靠一次反擊，單刀奠勝。利物浦贏波後，以9戰13分攀上第8位，落後榜首阿仙奴14分但少踢1場，沙拿賽後表示：「也許現在不是說爭標的時間，但在我腦海中，就是要為冠軍而戰，當然現在我們最重要，還是逐場努力去爭勝。」