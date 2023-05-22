英超︱曼城贏波賀冠軍　一球小勝車路士

由於阿仙奴在上周末（20日）不敵諾定咸森林，令曼城未開賽已確定成為聯賽冠軍。不過藍月亮在主場的慶祝儀式前，還是憑祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）早段的入球，以1:0擊敗車路士。
藉着阿仙奴再輸，曼城提前登頂。然而藍月亮收起射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），面對今季表現令人失望的車路士，早段已先開紀錄。艾華利斯接應高爾彭馬（Cole Palmer）的助攻，禁區頂射入領先。收起多名主力的曼城，車路士之後有多個機會，只是史達寧（Raheem Sterling）與干拿加歷查（Conor Gallagher）的攻門都未能撕破對手防線，曼城半場一球領先。
艾華利斯一箭定江山
換邊之後車路士有一個黃金機會，史達寧個人推入禁區，扣過對手後起腳，皮球被門將的史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）擋到但仍往龍門溜去，不過被曼城守將護空門。藍月亮之後一次攻勢，馬列斯（Riyad Mahrez）右路接應傳球，然後傳中予艾華利斯射空門，然而球證返看VAR後，確定馬列斯手球在先，入球無效。曼城最終以上半場的入球，1:0小勝車路士，在慶祝奪冠前再贏一場。
曼城以88分，提前兩輪奪得聯賽冠軍，也是英超成立後，第2支連贏三屆的球隊，此前就只有曼城的同市宿敵曼聯曾連續三年取得英超冠軍。而落敗的車路士，以43分排到聯賽的第12位，球隊來季已確定無緣歐洲賽事。