英超｜曼城輕取水晶宮追近榜首　新特蘭打吡挫紐卡素「報復」

阿仙奴雖然在周末險勝榜尾的狼隊。不過因為近期的失分，次席的曼城已追近。在作客倫敦南部對水晶宮，夏蘭特在41分鐘的頭槌，為球隊打開紀錄。換邊後菲爾科頓（Phil Foden）再建一功，69分鐘藍月亮領先2:0。曼城在89分鐘再獲得12碼，夏蘭特操刀射入，曼城終以3:0大勝一場，聯賽以34分繼續守在次席，與阿仙奴維持2分距離。

哥迪奧拿指科頓表現差

賽後曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指科頓的表現未如理想：「菲爾今日，可能我如人們有不同想法，他不太好。他不在最好的表現，所以他失了很多控球，他很急於作出決定，他是有點焦慮。他需要控制比賽，保持控球與隊友配合。在適當的時間使出只有他可以做到的入球及助攻。不過在之前，他是更加冷靜，他永遠都想做到最好，他想幫助到隄友。他令到狀況有點不明朗。不過菲爾很努力防守，他的壓迫以及回防，他是難以置信的。這是他最好的防守表現，他的跑動可能是全隊最好，而且他有入球，因為他貼近禁區，他很難以置信。」而科頓其實今季已有7個聯賽入球。

至於在英格蘭東北部的打吡戰，新特蘭藉禾達美迪（Nick Woltemade）在換邊僅1分鐘的烏龍波，以1:0擊敗紐卡素，他們故意在賽後模仿了喜鵲在去季足總盃第4圈，在賽後於新特蘭主場的合照，來「報復」對手。今季黑貓重要球員的格列沙加（Granit Xhaka）表示：「打吡戰你就需要贏波，這不論是如何。這支球隊值得更多，以及更多尊重。我們在聯賽表現很出色，我們是真的很努力。」新特蘭已經在聯賽10場不敗，包括7勝3和，令球隊聯賽升上第7位。