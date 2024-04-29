英超｜曼城輕取諾定咸森林　阿仙奴打吡險勝熱刺（附比賽精華）

英超爭標形勢的最後直路，曼城在作客以2:0輕取諾定咸森林後，仍以1分落後在北倫敦打吡險勝熱刺3:2的阿仙奴，但曼城仍少打一場，餘下3周賽事，冠軍已成兩隊最後的競逐。
隨着利物浦在上周末（27日）賽和韋斯咸，英超爭標路成為兩強次爭。其中曼城在作客護級的森林，球隊上半場先由加華度爾（Josko Gvardiol）角球前柱點頂入，在32分鐘為曼城領先。而曼城下半場，再有射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）休戰復出後射入個人今季第21個聯賽入球，帶領藍月亮以2:0取勝。在全取3分後，曼城以79分排第2，但比阿仙奴少打一場。
拉耶下半場犯錯被熱刺追近
至於榜首的阿仙奴，在北倫敦打吡本來半場就因為賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）的烏龍球領先，之後再有布加約沙卡（Bukayo Saka）及夏維斯（Kai Havertz）的入球，半場領先3球。不過，門將的大衛拉耶（David Raya）在63分鐘犯錯，被基斯甸羅美路（Cristian Romero）輕鬆射入，加上孫興民在87分鐘射入12碼追近。不過阿仙奴最後守得住領先的優勢，以3:2險勝熱刺，繼續以80分在聯賽榜首領先。而熱刺以60分排聯賽的第5位，由於少打兩場，餘下仍有機會爭取前4的位置，不過他們之後會面對曼城。