英超｜曼城輕取諾定咸森林　阿仙奴打吡險勝熱刺（附比賽精華）

英超爭標形勢的最後直路，曼城在作客以2:0輕取諾定咸森林後，仍以1分落後在北倫敦打吡險勝熱刺3:2的阿仙奴，但曼城仍少打一場，餘下3周賽事，冠軍已成兩隊最後的競逐。

隨着利物浦在上周末（27日）賽和韋斯咸，英超爭標路成為兩強次爭。其中曼城在作客護級的森林，球隊上半場先由加華度爾（Josko Gvardiol）角球前柱點頂入，在32分鐘為曼城領先。而曼城下半場，再有射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）休戰復出後射入個人今季第21個聯賽入球，帶領藍月亮以2:0取勝。在全取3分後，曼城以79分排第2，但比阿仙奴少打一場。