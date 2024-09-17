英超｜曼城逾百宗違規聆訊展開　料下季初才有結果

英超冠軍的曼城，被指多年來違反共115宗英超財務條例的聆訊，終於在周一（16日）展開。英國媒體將今次的聆訊稱為「本世紀的體育訴訟」，預計聆訊時間需要約2個月，連同判決及上訴，可能要到季尾才有結果。
曼城在去年2月被英超賽會指於2009至2018年間，合共違反多達115項的英超財條例事件，期間曼城贏得8個英超冠軍、1次歐聯、3次足總盃及6次聯賽盃等。如果全部成立的話，曼城可能面對嚴重的處分及鉅額的罰款。在上星期五的時候，曼城現任領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）回應有關審訊，他表示歡迎有關的聆訊展開，並相信可以證明曼城是清白：「它的開始然後代表很快就結束。獨立的委員會會會作出決定，而我就在等待這決定。」
哥迪奧拿相信可以證明曼城清白
他又表示：「我們就等着看，我知道人們想要甚麼，他們期待是甚麼。我知道，因為我這幾年也閱讀了很多。我不是律師，艾寧（夏蘭特）也不是律師。不過任何人在證明有罪前都是清白的。」
曼城被指控包括未有提供準確的財務資料、未有完全披露有關球員及領隊的薪酬，還有違反英超及歐洲足協的財務公平條例，以及拒絕為賽會的調查合作。在2020年曼城已因為違反歐洲足協的條例而被禁止參加歐聯兩年，但及後透過國際體育仲裁法院推翻裁決。今次的聆訊由獨立的委員會負責，在有關的聆訊及裁決後，雙方仍有機會就決定上訴，因此預計到明年夏天才會有結果。而在去季，愛華頓及諾定咸森林已先後因為違反英超條例而被扣分。而李斯射城今季也本來需要面對處分，但後來上訴成功而免被扣分。