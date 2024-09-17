英超｜曼城逾百宗違規聆訊展開　料下季初才有結果

英超冠軍的曼城，被指多年來違反共115宗英超財務條例的聆訊，終於在周一（16日）展開。英國媒體將今次的聆訊稱為「本世紀的體育訴訟」，預計聆訊時間需要約2個月，連同判決及上訴，可能要到季尾才有結果。

曼城在去年2月被英超賽會指於2009至2018年間，合共違反多達115項的英超財條例事件，期間曼城贏得8個英超冠軍、1次歐聯、3次足總盃及6次聯賽盃等。如果全部成立的話，曼城可能面對嚴重的處分及鉅額的罰款。在上星期五的時候，曼城現任領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）回應有關審訊，他表示歡迎有關的聆訊展開，並相信可以證明曼城是清白：「它的開始然後代表很快就結束。獨立的委員會會會作出決定，而我就在等待這決定。」