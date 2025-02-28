英超｜曼城隨時四大皆空　迪布尼施華等7大球星或季尾離隊

根據《Sky Sports》記者Sacha Tavolieri的報道，曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）認為現時陣容逐漸老化，需要大換血，已通知多達七名一線隊球員，他們將不在球隊的長遠計劃內，需要在夏季轉會窗開啟時尋找新東家。

近年年年有盃落袋的曼城，今年最後希望是足總盃，如果足總盃都未能捧盃，哥迪奧拿今年就會四大皆空。

在這七人當中，最有可能離隊的是中場大腦迪布尼，他的合同即將於本賽季後結束。高華錫與根度簡的年齡因素，亦令他們成為潛在離隊人選，而史東斯的頻繁傷病問題，則讓球隊對他的未來產生疑問。

貝拿度施華長期以來都有意離隊，渴望前往氣候較溫暖的地區度過職業生涯最後階段，而艾達臣則曾在去年夏天獲得沙特阿拉伯的高額報價，並據報對此持開放態度。

基亞利殊人工貴成離隊阻礙

至於基亞利殊，則可能是最難處理的離隊案例，因為曼城在2021年投入了巨額資金簽下這名英格蘭翼鋒，而任何希望簽下他的球隊都需要支付高昂的薪資，這可能使他的轉會變得很辣手。