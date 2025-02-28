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體育
2025-02-28 11:29:00

英超｜曼城隨時四大皆空　迪布尼施華等7大球星或季尾離隊

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英超｜曼城隨時四大皆空　迪布尼施華等7大球星或季尾離隊，夏蘭特及菲爾科頓（Phil Foden）料留隊。（美聯社）

英超｜曼城隨時四大皆空　迪布尼施華等7大球星或季尾離隊，夏蘭特及菲爾科頓（Phil Foden）料留隊。（美聯社）

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近年年年有盃落袋的曼城，今年最後希望是足總盃，如果足總盃都未能捧盃，哥迪奧拿今年就會四大皆空。

根據《Sky Sports》記者Sacha Tavolieri的報道，曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）認為現時陣容逐漸老化，需要大換血，已通知多達七名一線隊球員，他們將不在球隊的長遠計劃內，需要在夏季轉會窗開啟時尋找新東家。

這七名曼城球員分別是：基亞利殊（Jack Grealish）、迪布尼（Kevin De Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、史東斯（John Stones）、高華錫（Mateo Kovačić）、根度簡（İlkay Gündoğan）以及門將艾達臣（Ederson），名單大部分都是三冠王功臣。

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迪布尼與曼城合約在2025年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 根度簡與曼城合約在2025年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 史東斯（John Stones）與曼城合約在2026年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 貝拿度施華與曼城合約在2026年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 艾達臣與曼城合約在2026年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 高華錫與曼城合約在2027年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt） 基亞利殊（Jack Grealish）與曼城合約在2027年6月將屆滿。（資料來源︰transfermarkt）

在這七人當中，最有可能離隊的是中場大腦迪布尼，他的合同即將於本賽季後結束。高華錫與根度簡的年齡因素，亦令他們成為潛在離隊人選，而史東斯的頻繁傷病問題，則讓球隊對他的未來產生疑問。

貝拿度施華長期以來都有意離隊，渴望前往氣候較溫暖的地區度過職業生涯最後階段，而艾達臣則曾在去年夏天獲得沙特阿拉伯的高額報價，並據報對此持開放態度。

基亞利殊人工貴成離隊阻礙

至於基亞利殊，則可能是最難處理的離隊案例，因為曼城在2021年投入了巨額資金簽下這名英格蘭翼鋒，而任何希望簽下他的球隊都需要支付高昂的薪資，這可能使他的轉會變得很辣手。

原文刊登於 Yahoo 體育

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