英超｜曼城3蛋贈利物浦　慶祝哥迪奧拿領軍第1000場

周中在歐聯擊敗皇家馬德里，取得久違二連勝的利物浦。回到聯賽又要面對曼城，馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）出迎撲跌謝利美杜古（Jeremy Doku），13分鐘球證判罰12碼，不過艾寧夏蘭特（Erling Haaland）操刀，被馬馬達舒維尼撲出，紅軍暫保不失。然而夏蘭特在29分鐘就將功補過，頭槌頂入為自己攻入今季在球會及國家隊的第28球。

衞冕的利物浦在英超再度輸波，球隊作客以0:3不敵曼城，聯賽跌落第8位，落後榜首阿仙奴8分，而曼城藉今周兵工廠失分，在聯賽榜收窄至差4分排次席。同時今場亦是哥迪奧拿作為領隊的第1,000場賽事。

利物浦在完半場前，有華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的角球頂入，但被因為隊友的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）在越位位置干擾門將，入球無效。轉頭尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）的射門省中雲迪積克改變方向後，曼城半場領先2:0。曼城下半場在63分鐘再有杜古建功，最終球隊以3:0擊敗利物浦，以22分排聯賽的次席，與榜首阿仙奴相差4分。

史洛治不滿雲迪積克入球被推翻

對於今場的失利，史洛治（Arne Slot）對雲迪積克的入球被判「詐糊」不滿：「我認為這明顯而清晰是一個錯誤決定，至少在我看法是這樣。，因為他（羅拔臣）沒有影響到門將可以做的事。在完場後就有人即刻給我看，同一個球證在上季同意曼城對狼隊的入球。這只是旁證在13秒後就舉旗越位，所以當中是有清晰的溝通。這對我們的比賽本來有正面影響，因為我們上半場表現很差。如果我們半場只落後0:1 那就算幸運了，更不用說以1:1或落後1:2，但是這不能說我們可以取得勝利，因為你不會知道下半場的走向。」