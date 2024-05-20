英超｜曼城4連冠創歷史 阿仙奴絕殺愛華頓屈居亞軍

曼城在英超煞科主場憑菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度以3︰1挫韋斯咸，在哥迪奧拿領軍下連贏4屆英超冠軍，寫下英超紀錄。同時間阿仙奴以2︰1擊敗愛華頓仍屈居亞軍。護級區方面，盧頓、般尼及錫菲聯來季將降至英冠作賽。
科頓梅開二度
賽前37戰88分、得失球+60的曼城，只要擊敗莫耶斯最後一次領軍的韋斯咸，就可以7季6度成為英超盟主。今季聯賽主場不敗的曼城今仗派出菲爾科頓（Phil Foden）、奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）及快翼杜古支援前鋒夏蘭特（Erling Haaland），陣中傷兵只有門將艾達臣，由奧迪加（Stefan Ortega）頂上把關。
開賽2分鐘菲爾科頓閃電式開紀錄，令阿仙奴球迷心情大受打擊。18分鐘杜古左路傳中，菲爾科頓左腳掃入梅開二度兼拉開比數。以為大局以定，韋斯咸憑古杜斯（Mohammed Kudus）倒掛金勾追成1︰2完半場。
曼城91分封王 成英超首支球隊4連冠
59分鐘，貝拿度施華後傳禁區外的洛迪在人堆中射成3︰1，令曼城壓力大減。最終曼城維持勝果至完場，曼城在哥迪奧拿帶領下獲91分，力壓曾任哥帥助教阿迪達的阿仙奴再度揚威英超，令曼城寫下首支英超4連冠球隊的歷史。
英超第3名由擊敗狼隊的利物浦獲得，高普早前宣布要暫別足球季尾離隊，以勝利作別晏菲路。至於艾馬利（Unai Emery）執教的阿士東維拉成為今季奇兵，雖然今場慘負予水晶宮仍以第4名完成力壓熱刺、曼聯、車路士等球會，來季參戰歐聯。
阿仙奴89分成亞軍
阿仙奴賽前以37戰86分居次，英超5連勝的威勢下於主場迎戰愛華頓。賽前最大打擊為翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）因傷缺陣，由李安度杜沙特（Leandro Trossard）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）與夏維斯（Kai Havertz）組成攻擊線。
31分鐘愛華頓反擊下，憑前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）勁射中柱彈出，令阿仙奴抹一把汗。不過40分鐘愛華頓近30碼罰球，由伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）省中迪格蘭賴斯（Declan Rice）後折射入網，令阿仙奴需要入兩球才有機會封王。富安健洋在半場前命射追平，半場各一言和。
下半場阿仙奴辛真高（Oleksandr Zinchenko）入替加比爾加強攻力，全隊起腳超過20次都未竟全功，包括入替的伊美路維（Emile Smith Rowe）中柱。最終阿仙奴憑夏維斯89分鐘射入空門以2︰1擊敗愛華頓，以89分成為英超亞軍。