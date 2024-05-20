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體育
2024-05-20 00:58:00

英超｜曼城4連冠創歷史 阿仙奴絕殺愛華頓屈居亞軍

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菲爾科頓2分鐘開紀錄，助曼城煞科戰一路領放。（美聯社）

菲爾科頓2分鐘開紀錄，助曼城煞科戰一路領放。（美聯社）

曼城在英超煞科主場憑菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度以3︰1挫韋斯咸，在哥迪奧拿領軍下連贏4屆英超冠軍，寫下英超紀錄。同時間阿仙奴以2︰1擊敗愛華頓仍屈居亞軍。護級區方面，盧頓、般尼及錫菲聯來季將降至英冠作賽。

英超｜曼城4連冠創歷史，隊長獲加手奪英超獎盃。（路透社） 曼城主帥哥迪奧拿與季尾離開韋斯咸的莫耶斯惺惺相惜。（美聯社） 菲爾科頓今季入球及助攻數字大有進步，成為曼城新核心。（美聯社） 菲爾科頓活力在迪布尼之上，勢成曼城未來中場大將。（美聯社） 曼城球迷期待成為英超首支4連冠的球隊。（美聯社） 洛迪為曼城射成3︰1，令哥迪奧拿難掩激情。（路透社）

科頓梅開二度

賽前37戰88分、得失球+60的曼城，只要擊敗莫耶斯最後一次領軍的韋斯咸，就可以7季6度成為英超盟主。今季聯賽主場不敗的曼城今仗派出菲爾科頓（Phil Foden）、奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）及快翼杜古支援前鋒夏蘭特（Erling Haaland），陣中傷兵只有門將艾達臣，由奧迪加（Stefan Ortega）頂上把關。

開賽2分鐘菲爾科頓閃電式開紀錄，令阿仙奴球迷心情大受打擊。18分鐘杜古左路傳中，菲爾科頓左腳掃入梅開二度兼拉開比數。以為大局以定，韋斯咸憑古杜斯（Mohammed Kudus）倒掛金勾追成1︰2完半場。

祖沙古爾（Idrissa Gueye）省中迪格蘭賴斯（Declan Rice）後折射入網，令阿仙奴一度落後。（路透社） 阿仙奴由富安健洋追成1︰1。（路透社） 夏維斯的阿仙奴鬥至最後仍未放棄。（路透社） 阿仙奴今季分數遠勝去季。（路透社） 阿仙奴今季表現亮眼，與曼城鬥到最後一輪。（美聯社）

曼城91分封王 成英超首支球隊4連冠

59分鐘，貝拿度施華後傳禁區外的洛迪在人堆中射成3︰1，令曼城壓力大減。最終曼城維持勝果至完場，曼城在哥迪奧拿帶領下獲91分，力壓曾任哥帥助教阿迪達的阿仙奴再度揚威英超，令曼城寫下首支英超4連冠球隊的歷史。
英超第3名由擊敗狼隊的利物浦獲得，高普早前宣布要暫別足球季尾離隊，以勝利作別晏菲路。至於艾馬利（Unai Emery）執教的阿士東維拉成為今季奇兵，雖然今場慘負予水晶宮仍以第4名完成力壓熱刺、曼聯、車路士等球會，來季參戰歐聯。

英超2023/2024球季前十排名，曼城2分力壓阿仙奴封王，曼聯隊史首度於英超排第8。

英超2023/2024球季前十排名，曼城2分力壓阿仙奴封王，曼聯隊史首度於英超排第8。

阿仙奴89分成亞軍

阿仙奴賽前以37戰86分居次，英超5連勝的威勢下於主場迎戰愛華頓。賽前最大打擊為翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）因傷缺陣，由李安度杜沙特（Leandro Trossard）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）與夏維斯（Kai Havertz）組成攻擊線。

31分鐘愛華頓反擊下，憑前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）勁射中柱彈出，令阿仙奴抹一把汗。不過40分鐘愛華頓近30碼罰球，由伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）省中迪格蘭賴斯（Declan Rice）後折射入網，令阿仙奴需要入兩球才有機會封王。富安健洋在半場前命射追平，半場各一言和。

下半場阿仙奴辛真高（Oleksandr Zinchenko）入替加比爾加強攻力，全隊起腳超過20次都未竟全功，包括入替的伊美路維（Emile Smith Rowe）中柱。最終阿仙奴憑夏維斯89分鐘射入空門以2︰1擊敗愛華頓，以89分成為英超亞軍。

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