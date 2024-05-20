英超｜曼城4連冠創歷史 阿仙奴絕殺愛華頓屈居亞軍

曼城在英超煞科主場憑菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度以3︰1挫韋斯咸，在哥迪奧拿領軍下連贏4屆英超冠軍，寫下英超紀錄。同時間阿仙奴以2︰1擊敗愛華頓仍屈居亞軍。護級區方面，盧頓、般尼及錫菲聯來季將降至英冠作賽。

科頓梅開二度 賽前37戰88分、得失球+60的曼城，只要擊敗莫耶斯最後一次領軍的韋斯咸，就可以7季6度成為英超盟主。今季聯賽主場不敗的曼城今仗派出菲爾科頓（Phil Foden）、奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）及快翼杜古支援前鋒夏蘭特（Erling Haaland），陣中傷兵只有門將艾達臣，由奧迪加（Stefan Ortega）頂上把關。 開賽2分鐘菲爾科頓閃電式開紀錄，令阿仙奴球迷心情大受打擊。18分鐘杜古左路傳中，菲爾科頓左腳掃入梅開二度兼拉開比數。以為大局以定，韋斯咸憑古杜斯（Mohammed Kudus）倒掛金勾追成1︰2完半場。

曼城91分封王 成英超首支球隊4連冠 59分鐘，貝拿度施華後傳禁區外的洛迪在人堆中射成3︰1，令曼城壓力大減。最終曼城維持勝果至完場，曼城在哥迪奧拿帶領下獲91分，力壓曾任哥帥助教阿迪達的阿仙奴再度揚威英超，令曼城寫下首支英超4連冠球隊的歷史。

英超第3名由擊敗狼隊的利物浦獲得，高普早前宣布要暫別足球季尾離隊，以勝利作別晏菲路。至於艾馬利（Unai Emery）執教的阿士東維拉成為今季奇兵，雖然今場慘負予水晶宮仍以第4名完成力壓熱刺、曼聯、車路士等球會，來季參戰歐聯。