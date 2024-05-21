英超｜曼城4連冠 哥帥考慮離隊

英超爭霸，曲終人散！「藍月」曼城再一次抵住壓力，在煞科戰於主場以3比1輕取韋斯咸，保住2分優勢力壓爭標勁敵阿仙奴封王。近7年第6冠兼寫下英超史上首次的4連冠，曼城主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)讚賞球隊是史上最佳，但同時拋出「震撼彈」，透露在履行完來季合約後或會離隊。

曼城憑應屆「雙料」足球先生菲爾科頓(Phil Foden)梅開二度，領軍輕取韋斯咸，賽後以38戰91分、2分之差壓住同晚以2比1反勝愛華頓的阿仙奴奪冠。

哥帥賽後說：「單論數字，沒人會好得過我們：所有紀錄、入球、分數，以至4連冠。假如我明天才來執教，你說我會在英超7年6冠，我會說『你是傻的嗎？』這是不可能的，我們實現了一些難以置信的事。」