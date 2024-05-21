英超｜曼城4連冠 哥帥考慮離隊

英超爭霸，曲終人散！「藍月」曼城再一次抵住壓力，在煞科戰於主場以3比1輕取韋斯咸，保住2分優勢力壓爭標勁敵阿仙奴封王。近7年第6冠兼寫下英超史上首次的4連冠，曼城主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)讚賞球隊是史上最佳，但同時拋出「震撼彈」，透露在履行完來季合約後或會離隊。
曼城憑應屆「雙料」足球先生菲爾科頓(Phil Foden)梅開二度，領軍輕取韋斯咸，賽後以38戰91分、2分之差壓住同晚以2比1反勝愛華頓的阿仙奴奪冠。
哥帥賽後說：「單論數字，沒人會好得過我們：所有紀錄、入球、分數，以至4連冠。假如我明天才來執教，你說我會在英超7年6冠，我會說『你是傻的嗎？』這是不可能的，我們實現了一些難以置信的事。」
哥迪奧拿效力曼城8年
哥帥與曼城的合約將在來季後屆滿，哥帥暗示說：「現實是我接近離開多於留低！已經是8年了，將會是9年，我現在的感覺是下季會留下，然後再與球會商討。一切完成了，下一步呢？我不知，我現在只想着英足盃(決賽鬥曼聯)，我知道沒有球隊曾連贏兩季英超與英足盃雙冠。」
阿迪達承認阿仙奴仍未夠好
另邊廂，在2024年僅輸過一場英超的阿仙奴，再度屈居亞軍，主帥阿迪達也承認上月主場不敵阿士東維拉之戰是關鍵，但也讚揚職、球員的努力：「自12月起我們便踏上了一段非凡的旅程，看到盡是高質素表現，但這仍不足夠。職、球員都做到最好，將所有推到極限；很不幸地仍是差一點，我們未能贏得大獎。」當被問到要擊敗曼城，是否要取得100分？這位前曼城助教回應：「是的，當年拿下100分時，我也在那裏，我知道發生甚麼，就是這個水平。我堅信，己隊已經踏上了正確的道路。」