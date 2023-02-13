英超︱曼市雙雄齊贏波　阿仙奴榜首收窄至3分

面對着逾百宗財務違規指控的曼城，在周日（12日）的聯賽未有受到影響，並憑洛迪卡斯簡迪（Rodri）、根度簡（Ilkay Gundogan）的入球，加上馬列斯（Riyad Mahrez）的12碼，最終以3:1擊敗阿士東維拉，並在聯賽追至落後阿仙奴3分。而同市的曼聯，在同日的另一場聯賽，以2:0作客擊敗列斯聯，繼續守在聯賽季席。
阿仙奴在上周末的聯賽中失分，曼城要收窄榜首的差距，今仗必須要取勝。曼城開賽4分鐘就取得領先，洛迪卡斯簡迪接應角球頂近柱，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）即使拍到仍然入網，藍月亮快速領先。到39分鐘，神射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）底線傳中，遠柱的根度簡把握機會射入空門，為曼城擴大比數。而曼城在上半場補時再獲得12碼，馬列斯操刀為藍月亮半場領先3球。
下半場曼城未有增添比分，而維拉就由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）把握機會追回一球，而曼城就仍以3:1的比數擊敗維拉，在上星期聯賽不敵熱刺後，終於成功反勝。目前在聯賽仍以3分落後阿仙奴，並且多打一場。
曼聯2:0擊敗列斯
同城的曼聯就在一周內第二戰列斯聯。在作客艾蘭路的比賽，這場玫瑰打吡上半場雙方都有機會，不過曼聯的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）單刀被救出，半場兩軍互無比數。換邊後，曼聯有達洛治（Diogo Dalot）禁區頂起腳中楣之後，紅魔到比賽80分鐘終於打開紀錄，狀態大勇的拉舒福特（Marcus Rashford）接應傳中，近門頂入領先。而阿根廷小將的加拿祖（Alejandro Garnacho），在5分鐘後為曼聯增添比數，令曼聯在今季第二回的玫瑰打吡以2:0擊敗列斯聯。曼聯目前以46分，落後阿仙奴5分排聯賽第3位。