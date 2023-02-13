英超︱曼市雙雄齊贏波　阿仙奴榜首收窄至3分

面對着逾百宗財務違規指控的曼城，在周日（12日）的聯賽未有受到影響，並憑洛迪卡斯簡迪（Rodri）、根度簡（Ilkay Gundogan）的入球，加上馬列斯（Riyad Mahrez）的12碼，最終以3:1擊敗阿士東維拉，並在聯賽追至落後阿仙奴3分。而同市的曼聯，在同日的另一場聯賽，以2:0作客擊敗列斯聯，繼續守在聯賽季席。

阿仙奴在上周末的聯賽中失分，曼城要收窄榜首的差距，今仗必須要取勝。曼城開賽4分鐘就取得領先，洛迪卡斯簡迪接應角球頂近柱，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）即使拍到仍然入網，藍月亮快速領先。到39分鐘，神射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）底線傳中，遠柱的根度簡把握機會射入空門，為曼城擴大比數。而曼城在上半場補時再獲得12碼，馬列斯操刀為藍月亮半場領先3球。

下半場曼城未有增添比分，而維拉就由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）把握機會追回一球，而曼城就仍以3:1的比數擊敗維拉，在上星期聯賽不敵熱刺後，終於成功反勝。目前在聯賽仍以3分落後阿仙奴，並且多打一場。