英超｜曼聯一球小勝狼隊　奧拿拿出迎打中人走漏12碼（附比賽精華）

曼聯英超的揭幕戰在周一（14日）展開，不過新兵的賀治隆（Rasmus Hojlund）缺陣之下，以拉舒福特（Marcus Rashford）、加拿祖（Alejandro Garnacho）及安東尼馬菲奧斯（Antony）掛帥，但最終只憑後衛的華拉尼（Raphael Varane）頂入唯一入球，以1:0擊敗陣前易帥的狼隊。而且門將的奧拿拿（Andre Onana）出迎打中對手，球證未有判予12碼才令球隊免於失分。

因為今季沒有重要的增兵，令到上任的領隊盧柏迪古（Julen Lopetegui）辭職，新接手的加利奧尼爾（Gary O'Neil）不過接手數日。然而狼隊的進攻卻不下於主隊的紅魔。不過曼聯在76分鐘終於打破悶局，雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）右路落底線的傳中，華拉尼門前力壓對手頂入，兩個後衛令紅魔終於取得領先。然而曼聯之後有失分的機會，門將的奧拿拿出迎打手槌落空，更打中對手，不過球證卻沒有表示，令曼聯逃過一劫，最終得以1:0擊敗狼隊。

球證協會認為應判12碼

奧尼爾賽後透露，職業裁判員協會（PGMOL）的經理鍾莫斯（Jon Moss）向他表示，狼隊是應該獲得12碼：「鍾莫斯說這明顯是12碼，而且是應該吹罰的，並為此道歉。我今日花很多時間跟他一起去了解新的指引，避免第一場就領牌，不過我失敗了。但公平的是鍾莫斯還是認同這是明顯的錯誤，他不相信執法球證會不判，而VAR也不介入。」