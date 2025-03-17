英超｜曼聯三蛋贈李斯特城　海倫破今年入球荒

曼聯的前鋒海倫（Rasmus Hojlund），終於結束21場的入球荒，協助球隊以3:0擊敗李斯特城，也令曼聯升上聯賽的第13位。然而新秀的希雲（Ayden Heaven）在今場受傷，未知會否再影響球隊之後的選擇。 面對由前暫代主帥雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）領軍的李城，曼聯在今季之前3次對賽都贏波，包括兩次由雲佬領軍。雖然李城開賽最初有機會，不過占美華迪（Jamie Vardy）的攻門被奧拿拿（Andre Onana）救出。到28分鐘，海倫接應隊友的長傳，個人突破入禁區起腳，取得他在2025年的首個入球，也是21場比賽來的首次，這亦令紅魔半場一球領先。

新星希雲下半場受傷 換邊後曼聯卻先傳來惡耗，新秀的希雲在51分鐘疑受重創被換出。之後阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在57分鐘接應海倫傳送，右路推入禁區再轉大位起腳射入，不過旁證指越位在先而無效。但是10分鐘後，加拿祖禁區內起腳射入，就為曼聯拉開至2:0。近況大勇的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在補時為紅魔再下一城，令曼聯作客再贏3:0，今季第4次擊敗李斯特城。 曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）賽後繼續滿意隊長的般奴：「他每日的努力對我而言是令人驚訝的。就算是我在葡萄牙的時候，在看到般奴失望的時候，也是令我震驚，因為他是非常專業。當你了解到他的失望，是因為他很想去贏。這是好事，所以為甚麼我這麼驚訝。」他又指般奴不需要休息：「我不認為般奴需要，他在那方面是很特別的一個人。他永遠都準備好，他回復得很好的。我不知道未來如何，低但是我只要看看比賽的數據，以及我在比賽中看到的。我永遠清楚般奴是有多危險，而他可以在每個狀況中恢復過來。」

般奴回應堅尼：我接受批評 至於般奴也回應曼聯名宿堅尼（Roy Keane）的批評：「聽到一些關於自己不好的事，這當然不會高興，我認為也沒人會喜歡。然而同一時間，這是一個動力，這讓你覺得明顯有人認為你仍然有地方去改善。你得要正面看待他，了解為甚麼人們這樣說，那方面是否有進步的空間。當然，我知道你是說堅尼。我之前都說過，我非常尊敬堅尼，我認為他是這球會其中一位最好的隊長，也是一位出色的球員。他基本上為球會贏盡一切，這是他所想的，這是他對我作為球員及隊長的想法，我會尊重的。」 他指：「我用自己的方法去做事，並一直希望做到最好，不只是隊長，也是作為一個人、以及隊友我所做到的。我每日都是這樣做，我盡力讓自己成為各方面凡榜樣，不論是訓練，在場內還有一切。不是所有人都會喜歡，也不是所有人想法一樣。我尊重每個人的意見，我非常敬重堅尼，我接受在比賽之中，領導能力，還有各個方面，甚至個人生活，我都有很多要改善的地方。」