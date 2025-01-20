英超｜曼聯不敵白禮頓打回原型　艾摩廉：可能係史上最差

曼聯在連續3場保持不敗後，主場對着白禮頓又打回原型，在門將奧拿拿（Andre Onana）又一場犯錯下，以1:3不敵對手，也是連續3季在主場負於白禮頓。而領隊艾摩廉（Ruben Amorim）賽後直指，這可能是紅魔史上最弱的一隊。 聯賽迫和利物浦，足總盃淘汰阿仙奴，曼聯上一仗仍可以靠阿密特迪亞路（Amad Diallo）為球隊反勝修咸頓。可是主場對白禮頓，球隊又回復原狀。開賽僅5分鐘，三笘薰的反擊橫傳給小將的文達（Yankuba Minteh），令白禮頓早早領先。雖然紅魔在23分鐘經視像助理裁判（VAR）的提示下，獲得12碼，由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入追平，半場雙方踢平1:1。

奧拿拿又犯錯拉開差距 然而下半場曼聯開始兵敗如山倒，雖然白禮頓的祖奧柏度（Joao Pedro）換邊後一度射入，被VAR指隊友犯規在先，入球被推翻。但VAR無法再救多次曼聯，文達在60分鐘的傳中，皮球橫越門前，伏兵遠柱的三笘薰飛身撞入，令白禮頓再度領先。落後的曼聯還未及追平，在76分鐘再輸一球，白禮頓的地波傳中，奧拿拿落地想擒住皮球，可是他卻甩手彈出，佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）把握機會，為客隊拉開3:1，而白禮頓最終也以這比數，連續3季在奧脫福取勝。白禮頓目前在英超仍排第9，而曼聯就以26分守在第13位。 艾摩廉賽後也明白球迷的不滿，承認球隊的問題：「在（過去）10場英超，我們只贏得2場。想像一下這對曼聯球迷是代表甚麼，對我而言又是甚麼。我們有新的教練，但是卻輸得比舊教練的多，我是完全地知道的。我們是曼聯史上最差的一隊。我知道你們（傳媒）想要頭條，不過我們是知道，也想要去作出改變。這是給你們的頭條。」

曼城6球大破葉士域治 同日的另一場聯賽，曼城就作客以6:0擊敗葉士域治，菲爾科頓（Phil Foden）在上半場梅開二度，加上高華錫（Mateo Kovacic）的入球，半場藍月亮已領先3球。謝利美杜古（Jeremy Doku）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及占士麥艾迪（James McAtee）下半場再各建一功，協助曼城大勝，升上聯賽的第4位。