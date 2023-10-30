英超｜曼聯主場吞曼城3蛋 夏蘭特2射1傳：魔迷大嗌一名字添動力(附比賽精華)

周日(29日)曼徹斯特打吡，曼聯縱使有門將奧拿拿（Andre Onana）作出7次撲救，場面上依然完敗死敵曼城。在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）2射1傳下，藍月亮作客奧脫福以3:0大勝。賽後曼城與阿仙奴同得24分，排第二及第三位，落後熱刺兩分，曼聯有15分排第8。 賽前奧脫福舉行向已故名宿卜比查爾頓致敬的儀式，數名仍在生的卜比查爾頓前曼聯隊友及兩隊出賽球員一同在中圈默哀。

曼城開賽不久已反客為主，26分鐘球證得到VAR指示往場邊觀看重播，結果判海倫（Rasmus Højlund）禁區內拉跌洛迪卡斯簡迪（Rodri），夏蘭特操刀12碼射入。他在換邊後4分鐘接應貝拿度施華（Bernado Silva）傳送，無人看管下再入一球。夏蘭特到尾段助攻菲爾科頓（Phil Foden）破網。 各項賽事3連勝斷纜的曼聯今仗被死敵佔據控球局面，欠缺攻勢，若非奧拿拿全場作出7次撲救，失球恐怕不止此數。他與另一「後防炸彈」哈利馬古尼（Harry Maguire）、及莊尼伊雲斯（Johnny Evans）今場均無犯錯，全場表現可見曼聯就是「未夠班」，而主帥滕哈格（Erik ten Hag）被批評排陣及調動均失當，包括在下半場一開始以美臣蒙特（Mason Mount）取代蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），以及下半場中段換出海倫成為敗筆。