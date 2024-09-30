英超｜曼聯主場吞熱刺三蛋　滕哈格帥位再成疑

英超的曼聯今季聯賽已輸第3場。球隊在主場以0:3不敵熱刺，縱使球隊上半場因為隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）領紅牌被逐，但英格蘭球評已質疑主帥滕哈格（Erik ten Hag）能否在這個國際賽期保住帥位。至於同日的另一場聯賽，升班馬的葉士域治意外地主場迫和阿士東維拉2:2。 兩支今屆歐霸盃的代表對碰，對上3個賽季曼聯都保住不敗，而熱刺今場卻是缺少了隊長的孫興民。不過紅魔在開賽僅3分鐘已經失守，拉舒福特（Marcus Rashford）前場被雲迪尹（Micky van de Ven）搶走腳下球後，雲迪尹單騎直進至底線，橫傳至龍門口由比蘭莊臣（Brennan Johnson）門前輕鬆掃入領先。落後的曼聯不單沒法追平，更在42分鐘傳來惡耗，隊長般奴費南迪斯的一記粗野攔截，被球證直接紅牌驅逐，令曼聯半場少打一個兼落後一球。

處於劣勢的曼聯，在下半場2分鐘又失多球，熱刺的傳中雖然被馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）擋高，不過古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）門前跳起踢入，為熱刺拉開比數。而蘇蘭基（Dominic Solanke）在77分鐘再把握角球攻勢，在門前加腳改變方向，令熱刺以3:0大勝。 滕哈格不認為高層會失信心 滕帥賽後表示：「我見到的頭30分鐘，是我們期望見到的曼聯水準以下。縱使我們失球，只要保持冷靜、控制比賽、團結一致，繼續跟從比賽的計劃，我們仍是可以在比賽站穩。顯然，球員在早段失球後有很大的壓力，當他們有機會繼續比賽，在用球時作出很多很差的決定。他們是可以做得更好。」另外，他也被問及球會的高層會否對他失去信心：「不，我不這麼認為。這是我們在夏天一起討論下的決定，還包括球會的老闆，領袖層。我們作出了很清晰的審視，以及在哪些地方需要改善和我們需要如何重建陣容。不過我們知道這需要時間，在轉會窗時，一些球員很遲才到，如烏加迪（Manuel Ugarte）。還有我們要在組織上改變，以及有些球員受傷，我們仍需要時間。」

沙維治：今個禮拜可能有重要決定 不過前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）就批評這場球隊的表現是羞恥的，而前利物浦的列納（Jamie Redknapp）亦指曼聯這場表現尷尬。在今場之後，曼聯在6場聯賽輸了3場，也是球隊自2007至08球季以來入球最少的頭6場比賽，而球隊也是自蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）後，再次於奧脫福球場連續兩場主場沒有入球下輸波，而蘇斯克查在2021年時也因此被辭退。 ​​​​​​前曼聯青年軍的沙維治（Robbie Savage）就表示：「我想他們在今個星期會有重要決定，我想他（滕哈格）的時間完了。」加利仔指：「這是我見過滕帥領軍以來最差的其中一次比賽，要說其他，只能說是真的很差。」