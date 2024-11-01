英超｜曼聯主場大捷振士氣 心雄勢攻車路士

今輪英超重頭戲在周日深夜曼聯迎戰車路士。原本傳統Big Six對戰已極具份量，加上紅魔新帥上任在即，眾將打醒精神踢爭氣波；碰上夫添出擊的車路士，一場「大」戰山雨欲來。(11月4日00:30開賽)

滕哈格被炒，葡籍新帥艾摩廉未上任，曼聯周中英聯盃以名宿助教雲尼斯達羅，任看守領隊，強陣出擊鬥半力的李斯特城；結果隊長般奴費南迪斯及巴西防中卡斯米路各入2球，在奧脫福5比2大炒對手，重現久違的火力及士氣。雖說半力李城不太重視盃賽，但魔兵爭氣加上質優，主場確實無懼任何對手來犯。