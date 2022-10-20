英超｜曼聯主場淨勝熱刺兩球 艾利臣救12碼助利物浦一球小勝韋斯咸

英超快車前六大戰，曼聯主場以2：0擊敗熱刺。曼聯今場收起基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），由拉舒福特（Rashford）擔任正前鋒，身後有辛祖（Jadon Sancho）、安東尼（Antony）、般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）；熱刺則有李察利臣（Richarlison）養傷，改踢3-5-2陣式，哈利卡尼（Harry Kane）及孫興慜組成雙箭頭。

上半場，曼聯已經創造出多次機會，安東尼從右路內切遠射，可惜中柱彈出。21分鐘，費特（Fred）交出靚直線，福仔埋打被羅利斯撲出，般奴緊接主射罰球，再被羅利斯飛盡救走，梳爾（Luke Shaw）在2分鐘後窩利抽射，又被羅利斯勇救。下半場戰至47分鐘，紅魔終打破缺口，山曹有起腳機會，但未有貪功，傳予費特施射，結果省中賓戴維斯入網。69分鐘，迪基亞（David DeGea）救出卡尼的近距離攻門後，曼聯打反擊，費特起腳被擋出，般奴補中得手，紅魔以2:0力克熱刺，以10場19分排第5位；熱刺則以11場23分排第3位。

