換帥的曼聯，由名將的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）暫代領軍出戰英超的大戰，球隊雖然由隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的12碼打開紀錄，不過仍被對手的車路士迫和1:1。而賽後般奴回應滕哈格（Erik ten Hag）被辭退時，他指球隊都要為此承擔責任，並表示他已向滕帥道歉。 候任主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）要到月中才到位，曼聯今場仍要由暫代領隊的雲佬領軍。面對今季復甦的車路士，兩隊上半場互無紀錄。在下半場的70分鐘，前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）在禁區內被對手門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）撲跌，球證直指12碼，般奴費南迪斯操刀，令主場的曼聯取得領先。然而紅魔的領先優勢僅4分鐘，摩西斯卡些度（Moises Caicedo）把握曼聯的解圍落在禁區頂，他球不着地起腳，為藍戰士迅速扳平。兩隊之後再無紀錄下，雙方以1:1打成平手。車路士以18分升上聯賽第4，而曼聯以12分排第13。

般奴稱球員也需要承擔責任 般奴在賽後回應滕哈格離隊一事：「當領隊離隊，這對球會所有人都不是好事。你是需要自己承擔起部份的責任，因為這是個團隊。在有些事做得不夠好時，解僱一個領隊是比換掉15個球員容易。」他再說：「我跟領隊說過，以及道歉了。我們沒有取得入球，我覺得這是我的責任。一般而言我取得很多入球，然而我也盡全力付出，而他有留意到的。」 對於下任領隊的艾摩廉，是在般奴離開士砵亭後才帶領球隊，不過本身是士砵亭球迷的般奴表示：「我看了很多士砵亭的比賽。艾摩廉為球隊帶來刺激。他初到時是有點分裂，不過他為球隊帶來轉變並讓大家再團結。」至於暫代領隊的雲尼斯達萊，對於今場表現就指：「上一仗我們失分，因為我們沒有把握到機會。好的方斫是我們今季創造了很多的機會，當球員在順境下取得成績，入球自然就會來。」雲佬又表示，他未有與艾摩廉接觸。