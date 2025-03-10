英超｜曼聯主場遭阿仙奴迫和　利物浦漁人得利向冠軍再近一步

阿仙奴的爭標希望變得渺茫，球隊在周日（9日）大戰曼聯，球隊上半場在較多攻勢下先落後，僅憑迪格蘭賴斯（Declan Rice）下半場扳平，以1:1迫和對手。但球隊已被榜首的利物浦拉開15分距離。
雖然這場的「仙魔大戰」的競爭性已不如以往，但仍有機會爭取英超冠軍的兵工廠，在作客環境下仍強攻曼聯。可是多番攻門無果下，阿仙奴上半場補時7分鐘在禁區頂被罰一個罰球，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射彎過人牆入網，令紅魔半場取得領先。換邊後曼聯在阿仙奴壓上下反而取得一些機會，不過未能拉開差距，就在74分鐘失守，賴斯接應隊友橫傳，禁區內射遠柱為兵工廠追至1:1。然而雙方之後都未把握到入球良機，終以1:1完場。阿仙奴失2分後以55分繼續排次席，但與利物浦已有15分距離，雖然還少打一場，但聯賽僅餘下10場。
阿迪達：不想說爭標渺茫
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後就表示：「我們未能贏到比賽是有點沮喪，特別是我們上半場做的一切，我們掌控了所有部份，但我們就差最後一腳。到下半場，我們嘗試製造氣勢，我們之後取得入球，令他們無法脫身。然而我們也中門大開讓他們有贏波機會，只是現實大衛（拉耶）救了我們。今日在最後20米的效率不夠好。當球隊取得主導時，你就得好好利用，然而我們今日沒有。我們都清楚知道，要在這麼追落後是有多困難。」至於有關球會爭標機會渺茫時，阿迪達回應指：「我不想這麼說。」
至於艾摩廉（Ruben Amorim）就指，曼聯需要更多像般奴挺身而出的球員：「（般奴）每次都會站出來。有時他會顯示出有畸沮喪，他比任何人都覺得傷心。這我了解，因為他很想去贏。他永遠能勝任多個位置，當我們需要入球、罰球或是助攻，他都在那裡。他是其他球員的榜樣。我們需要更多般奴，這很清楚的。不只是那個性，還有在聯賽的水平。不論是持球與否，他都非常果斷。」