英超｜曼聯主場遭阿仙奴迫和　利物浦漁人得利向冠軍再近一步

阿仙奴的爭標希望變得渺茫，球隊在周日（9日）大戰曼聯，球隊上半場在較多攻勢下先落後，僅憑迪格蘭賴斯（Declan Rice）下半場扳平，以1:1迫和對手。但球隊已被榜首的利物浦拉開15分距離。

雖然這場的「仙魔大戰」的競爭性已不如以往，但仍有機會爭取英超冠軍的兵工廠，在作客環境下仍強攻曼聯。可是多番攻門無果下，阿仙奴上半場補時7分鐘在禁區頂被罰一個罰球，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射彎過人牆入網，令紅魔半場取得領先。換邊後曼聯在阿仙奴壓上下反而取得一些機會，不過未能拉開差距，就在74分鐘失守，賴斯接應隊友橫傳，禁區內射遠柱為兵工廠追至1:1。然而雙方之後都未把握到入球良機，終以1:1完場。阿仙奴失2分後以55分繼續排次席，但與利物浦已有15分距離，雖然還少打一場，但聯賽僅餘下10場。