英超｜曼聯主帥艾摩廉：是我決定一月只簽兩將。（資料圖片）

曼聯在冬季轉會窗完成了兩筆引援，包括20歲的左閘多古（Patrick Dorgu）從意甲球會萊切加盟，而18歲中堅希雲（Ayden Heaven）則從英超對手阿仙奴轉投而來。然而，隨着拉舒福特（Marcus Rashford）和安東尼（Antony）分別外借至阿士東維拉和貝迪斯，外界普遍預期曼聯會在進攻端至少再引進一名球員。

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）表示，在一月轉會窗中選擇「冒險」，除了兩名小將外不再簽入更多球員，是他的主意。

艾摩廉在轉會窗關閉前曾表示，球會正在「竭盡全力」補強陣容，但最終未能再添新援。

「我們確實在冒險，但我們希望球隊有不同的風格，不同的球員類型，這是我的決定，」艾摩廉說道。

「我的感覺是，球會正在謹慎行事。我們都清楚球隊目前的緊迫性，但這裡的每個人都不想重蹈過去的錯誤。」

「到了夏天我們再看看，但就像我說的，我們對轉會非常謹慎，因為過去我們確實犯過一些錯誤。」

雲佬領李斯特城倒戈曼聯

曼聯即將在奧脫福迎戰李斯特城，進行英格蘭足總盃第四圈賽事，多古和希雲有望上陣。而曾希望留在曼聯擔任助教的雲尼斯達萊將會帶隊首次倒戈曼聯。