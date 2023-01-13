英超｜曼聯乘勇撼曼城 拉舒福特主場入球保證

兩場打吡，關乎爭霸命運！英超周末好戲連場，明天早場先上演曼市打吡，由大勇的曼聯迎戰剛在英聯盃震撼出局的曼城；至於北倫敦打吡則在周日深夜，成為本輪壓軸戰，「一哥」阿仙奴作客熱刺，誓保前領優勢。

曼聯近年被曼城剋住，對上3次聯賽交手全敗共失12球，包括今屆首循環作客慘負3比6；對手「兩鋒」艾寧夏蘭特及菲爾科頓各入3球，當時半場已落後0比4，曼城其實已收手。如今再碰頭，形勢起變化，「坦克」滕哈格越教越好，剛戰在英聯盃贏波，令荷蘭人成為曼聯最快取得第20勝波士，更勝傳奇費格遜爵士；球隊在世盃復賽後6戰全勝，聯賽逼近三甲，拉舒福特狂勇，主場連續8場入波，超越名宿朗尼。

曼城只要勝出今場史上第188次曼市打吡，便可以19勝壓倒車路士及利物浦(18勝)，成為自1992年英超成立以來，打敗曼聯最多的球隊。不過藍月復賽後狀態大起大跌，之前聯賽主場被愛華頓悶和，剛戰英聯盃更大熱倒灶，以0比2敗走修咸頓；就算下半場出動中場奇雲迪布尼及夏蘭特仍無功而還，球會並錄得自2018年4月對利物浦後，首次零中框射門。

只要明晚贏波，便可追貼榜首阿仙奴至僅距1分，但曼城主帥哥迪奧拿說：「如果在打吡戰依然故我，我們沒有機會(贏波)。」

