英超｜曼聯今季最後主場贏紐卡素　車路士漁人得利上第6（附比賽精華）

英超的歐聯席位雖然已定，不過聯賽第5至第8影響其餘歐洲賽席位的位置仍有變數。其中聯賽第8的曼聯，在球隊今季的最後一場主場賽事，以3:2擊敗聯賽第6的紐卡素，由於同日聯賽第7的車路士作客贏白禮頓，令紐卡素跌至第7，而車路士升上第6，3隊仍要在最後一周爭歐霸及歐協聯的席位。

上仗不敵阿仙奴，再打破球會在英超的單季輸波場數，今季最後的主場不能取勝，球隊肯定要以34年來最低排名結束球季。結果曼聯在31分鐘率先打開紀錄，小將邁奴（Kobbie Mainoo）在禁區內無人看管下射入，令紅魔半場手執一球的優勢。不過換邊後4分鐘，紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）接應隊友反擊傳中，搶前撞入為喜鵲扳平比分。