英超｜曼聯今季最後主場贏紐卡素　車路士漁人得利上第6（附比賽精華）

英超的歐聯席位雖然已定，不過聯賽第5至第8影響其餘歐洲賽席位的位置仍有變數。其中聯賽第8的曼聯，在球隊今季的最後一場主場賽事，以3:2擊敗聯賽第6的紐卡素，由於同日聯賽第7的車路士作客贏白禮頓，令紐卡素跌至第7，而車路士升上第6，3隊仍要在最後一周爭歐霸及歐協聯的席位。
上仗不敵阿仙奴，再打破球會在英超的單季輸波場數，今季最後的主場不能取勝，球隊肯定要以34年來最低排名結束球季。結果曼聯在31分鐘率先打開紀錄，小將邁奴（Kobbie Mainoo）在禁區內無人看管下射入，令紅魔半場手執一球的優勢。不過換邊後4分鐘，紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）接應隊友反擊傳中，搶前撞入為喜鵲扳平比分。
然而曼聯在57分鐘再度領先，阿密特迪亞路（Amad Diallo）藉角球機會，對手前柱解圍落在其腳下，結果左腳順腳一抽射入。而海倫（Rasmus Hojlund）在84分鐘再於禁區內建功，為紅魔拉開至3:1，雖然紐卡素還是憑年輕球員的李維斯賀爾（Lewis Hall）補時2分鐘追近，不過喜鵲仍輸2:3。曼聯目前仍以57分在聯賽排第8，與紐卡素追平同分，不過得失球差相距太多落後。曼聯在煞科戰會作客白禮頓，而紐卡素會繼續作客賓福特。
車路士作客2:1贏白禮頓
曼聯贏波，最大得益反而是車路士。藍戰士在作客白禮頓的比賽，先由高爾彭馬（Cole Palmer）在上半場建功為車路士打開紀錄，而尼干古（Christopher Nkunku）下半場射入，令藍戰士拉開2:0。不過到88分鐘車路士有列斯占士（Reece James）惡意踢向對手，被球證翻看VAR後紅牌驅逐，之後白禮頓補時7分鐘由韋碧克（Danny Welbeck）追回一球，不過車路士仍以2:1贏波，以60分壓過紐卡素升上第6位，球隊煞科會主場對般尼茅夫。
車路士雖然與紐卡素及曼聯都有3分距離，不過球隊在得失球上有優勢，即使被兩隊追上，只要曼聯未能贏得足總盃，就至少可以獲得歐協聯的參賽席位，而曼聯就必須要贏，兼且望紐卡素最後一仗輸波才有機會藉聯賽途徑晉身來季歐洲賽，否則就要在足總盃擊敗曼城。