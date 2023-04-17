英超︱曼聯作客兩球贏森林　安東尼1入球1助攻

在周中的歐霸盃，於領先兩球的優勢下，因為兩個烏龍波而被迫和的曼聯，在周日（16日）聯賽作客護級的諾定咸森林。在安東尼馬菲奧斯（Antony）的入球及助攻，帶領球隊贏2:0。

在聯賽盃被曼聯淘汰之後，兩軍今季的第4次對賽，不過之前3次曼聯皆取得全勝兼零失球。在基羅拿華斯（Keylor Navas）借用至森林，令球隊門將爭議解決，不過面對曼聯，還是先失球的一隊。安東尼馬迪爾（Anthony Martial）接應隊友傳送起腳，拿華斯撲出不遠，曼聯另一個安東尼催前補中，32分鐘為紅魔領先。達洛治（Diogo Dalot）補時禁區頂控失，差點被森林的阿旺尼（Taiwo Awoniyi）把握到機會，不過阿旺尼射高，半場曼聯領先1球。