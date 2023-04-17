英超︱曼聯作客兩球贏森林　安東尼1入球1助攻

在周中的歐霸盃，於領先兩球的優勢下，因為兩個烏龍波而被迫和的曼聯，在周日（16日）聯賽作客護級的諾定咸森林。在安東尼馬菲奧斯（Antony）的入球及助攻，帶領球隊贏2:0。
在聯賽盃被曼聯淘汰之後，兩軍今季的第4次對賽，不過之前3次曼聯皆取得全勝兼零失球。在基羅拿華斯（Keylor Navas）借用至森林，令球隊門將爭議解決，不過面對曼聯，還是先失球的一隊。安東尼馬迪爾（Anthony Martial）接應隊友傳送起腳，拿華斯撲出不遠，曼聯另一個安東尼催前補中，32分鐘為紅魔領先。達洛治（Diogo Dalot）補時禁區頂控失，差點被森林的阿旺尼（Taiwo Awoniyi）把握到機會，不過阿旺尼射高，半場曼聯領先1球。
換邊之後還是曼聯比較佔優，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）左路禁區邊的勁射中楣，而馬迪爾接應傳中頭槌又斜出。不過到76分鐘，安東尼右路切入中間，再傳送達洛治入禁區起腳，曼聯將比數擴大至2:0。最終紅魔亦以這個比數完場，並以59分，繼續排在聯賽的第3位，與第4名的紐卡素有3分差距。至於落敗的森林就仍需要努力護級，因為球隊目前在降班的第18位，與第17的愛華頓同分，但因為得失球差，餘下7場聯賽仍要為留在英超努力。
沙比薩賽前有傷
曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後透露，借將的沙比薩（Marcel Sabitzer）賽前有傷而改以傷癒的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）擔任後備：「沙比薩覺得有點不妥，我們考慮過不要冒風險了，並且在明日看看是甚麼問題。不過有艾歷臣在後備席，這絕對不是壞處。」對於球隊的表現，滕帥稱：「（這是）穩固的勝仗，真的從比賽開始到結束能保持專注及集中。」