英超｜曼聯作客再負諾定咸森林　伊蘭加倒戈為一箭定江山

英超聯賽第3位的諾定咸森林，主場再贏曼聯，今季聯賽「雙殺」紅魔。曾為曼聯青訓的伊蘭加（Anthony Elanga）今仗倒戈，並為森林攻入致勝的唯一入球。另外聯賽次席的阿仙奴，亦以2:1擊敗富咸，與榜首利物浦暫時收窄回9分距離。 首循環作客奧脫福球場贏3:2，森林回到主場再戰紅魔。雖然球隊一直受壓，但防線仍抵擋得住紅魔的進攻，更在5分鐘的一次角球，球隊解圍後艾蘭加從自己後場一路帶到對面禁區，在兩名曼聯防守球員夾擊下起腳射入，令森林取得領先。之後的比賽曼聯縱然取得68%的控球權，不過仍無法撕破森林防線。直到完場前階段，哈利馬古尼（Harry Maguire）禁區一次混戰中，快腳掃向門前，但森林的梅里路（Murillo）白界前及時解圍，令森林保住勝局。

艾摩廉：我們最起碼也能賽和 曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）賽後認為，球隊是值得贏波：「我們控制了比賽，不過我們知道這支球隊可以在劣勢下取得入球。在他們入球後，這場比賽變成他們想要的狀況。我們有在嘗試，並有一些好的機會。在最後的三閘線以後，我們最後一腳傳送不到位，令我們無法取得入球，這球季都是如此。我們不能在死球的轉會中失球，我們應該贏得這場比賽，最起碼也能賽和，不過到頭來我們失了3分。」 至於森林的紐奴（Nuno Espirito Santo）就表示：「一同捱過，相信，以及互相協助。這是一場很難打的比賽。每一場比賽對我們都是無比重要，在經過漫長的足總盃比賽，我們陷入險境。現在要專注下一場比賽，這就是日復日的狀況。」他又大讚今場有表現的伊蘭加：「他是一個特別的孩子，既有速度，在用波也很有質素。」