英超｜曼聯作客吞水晶宮四蛋　歐洲賽資格「凍過水」（附比賽精華）

曼聯在英超的獨腳戲，作客慘吞水晶宮4隻光蛋，除了為球隊創下多個恥辱紀錄，包括球隊在英超單季最多的敗仗，以及48年來單季失球最多，同時亦令球隊來季的歐洲賽資格亦變得嚴峻。
作客水晶宮的曼聯，今仗由卡斯米路（Casemiro）繼續客串中堅與莊尼伊雲斯（Johnny Evans）扼守中路，卻成為今場曼聯大敗的關鍵。卡斯米路12分鐘在中場一次攔截失誤，米高奧利斯（Michael Olise）把握機會推入中路，禁區頂射入為水晶宮取得領先。雖然卡斯米路之後一次頭槌二傳，由隊友門前頂入，但球證判曼聯犯規在先，入球無效。水晶宮在40分鐘的反擊，由桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）左路推入禁區起腳，半場水晶宮領先2:0。
曼聯英超單季最多敗仗
換邊後曼聯很快有扳平機會，卡斯米路接應罰球，禁區頭槌先頂中柱後補中，不過因為越位在先，再次「食詐糊」。之後水晶宮在58分鐘一次角球攻勢，短角球開出後，傳去遠柱無人看管的隊友，伊雲斯雖然截到皮球，不過門前還是由水晶宮的泰歷米素爾（Tyrick Mitchell）率先趕到射入，曼聯落後到3球。到66分鐘，卡斯米路底線前被對手迫甩，奧利斯接應丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）回傳，禁區頂射成4:0。水晶宮最後以這比數完場，是球隊主場對曼聯的最大勝仗。
曼聯失分後，以54分繼續排聯賽第8，如果以這排名完成，而球隊在足總盃決賽又不敵曼城，他們將失去來季參與歐洲賽的資格。而曼聯單季輸13場，亦是球隊在英超史上的最多敗仗的一季，同時今季累積各項賽事失81球，也是球會自1976至77球季以來最多失球的一季。
滕帥：這表現值得一場大敗
紅魔主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後回應表示：「作為曼聯我們應有更好表現，球員們是有能力做得更好。這值得一場大敗，這表現完全不是我們預期。我們不能單集中一個球員（卡斯米路），我們要看整隊的表現，這明顯不在正確方向，我們要在星期日回復正軌。我們要從今場學習並改善。（對球迷）我很感恩，他們支持我們，他們都見到我們有問題。我們應該團結一致，要負起責任。因為球迷給予我們很大的支持。」