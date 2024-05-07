英超｜曼聯作客吞水晶宮四蛋　歐洲賽資格「凍過水」（附比賽精華）

曼聯在英超的獨腳戲，作客慘吞水晶宮4隻光蛋，除了為球隊創下多個恥辱紀錄，包括球隊在英超單季最多的敗仗，以及48年來單季失球最多，同時亦令球隊來季的歐洲賽資格亦變得嚴峻。 作客水晶宮的曼聯，今仗由卡斯米路（Casemiro）繼續客串中堅與莊尼伊雲斯（Johnny Evans）扼守中路，卻成為今場曼聯大敗的關鍵。卡斯米路12分鐘在中場一次攔截失誤，米高奧利斯（Michael Olise）把握機會推入中路，禁區頂射入為水晶宮取得領先。雖然卡斯米路之後一次頭槌二傳，由隊友門前頂入，但球證判曼聯犯規在先，入球無效。水晶宮在40分鐘的反擊，由桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）左路推入禁區起腳，半場水晶宮領先2:0。

曼聯英超單季最多敗仗 換邊後曼聯很快有扳平機會，卡斯米路接應罰球，禁區頭槌先頂中柱後補中，不過因為越位在先，再次「食詐糊」。之後水晶宮在58分鐘一次角球攻勢，短角球開出後，傳去遠柱無人看管的隊友，伊雲斯雖然截到皮球，不過門前還是由水晶宮的泰歷米素爾（Tyrick Mitchell）率先趕到射入，曼聯落後到3球。到66分鐘，卡斯米路底線前被對手迫甩，奧利斯接應丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）回傳，禁區頂射成4:0。水晶宮最後以這比數完場，是球隊主場對曼聯的最大勝仗。