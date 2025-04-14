英超｜曼聯作客被紐卡素大炒　艾摩廉領軍第10場聯賽敗仗

英超曼聯再輸一仗，球隊作客爭取前4的紐卡素，雖然收起上周中歐霸盃犯致命錯誤的門將奧拿拿（Andre Onana），而對手亦有領隊的賀維（Eddie Howe）因病缺席，不過喜鵲主場仍以4:1大勝紅魔鬼，為曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）迎來領軍以來第10場的英超敗仗。 上周中在歐霸盃被法甲的里昂追平，奧拿拿的兩個犯錯成致命傷，因此曼聯今仗改用土耳其門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir）。然而曼聯還是先失守的一方，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）在中路挑高波，後上的辛度東拿利（Sandro Tonali）接應禁區內抽入，在24分鐘領先。作客的曼聯在37分鐘藉一次反擊追平，達洛治（Diogo Dalot）中路推進再傳了右邊接應的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）推入禁區射遠柱，令紅魔半場追平1:1。

換邊後曼聯又迅速失守，紐卡素的左路傳中，雖然在紅魔門前掠過，不過積及梅菲（Jacob Murphy）底線前修正，回傳中路的哈維班尼斯（Harvey Barnes）門前撞入，主場的喜鵲在49分鐘再領前。64分鐘，班尼斯中場的壓迫，令曼聯守將馬薩奧利（Noussair Mazraoui）「跣腳」，班尼斯推入禁區單刀射成3:1。77分鐘紅魔門將的巴恩迪亞因為後場的傳球被對手祖連頓（Joelinton）用頭截到，再由般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes）為紐卡素射成4:1。令曼聯聯賽已3場不勝，並因為得失球差跌落聯賽的第14位。而紐卡素就繼續排第4，與第3的諾定咸森林僅差1分。 艾摩廉：專注星期四歐霸盃 接掌曼聯以來，在英超輸到第10場，艾摩廉賽後表示：「很多的失誤，紐卡素在把握第二點方面很強。我們又製造了很多的失誤令比賽難以取勝，就是這樣。這各樣都是有一點點，很難概括在一個原因，這很難去擊敗如紐卡素般的前列球隊，當我們製造失誤就更是令對手更難擊倒。就專心星期四的比賽吧。你可能覺得我們可以做得更好，就是這麼。就專心於星期四，一切我們今日的失誤都不能在星期四出現。」

對於外間的批評，艾摩廉指：「我了解（批評），不過我不在乎。沒有比輸波更差的了，人們可以隨便就他們要說的東西，我不想為自己辯護。如果你看看我們聯賽的排名，這就說明一切。星期四的比賽很重要，這份工最難的地方就是不斷輸波，就專心星期四的比賽吧。」他續指：「當然這真的很重要，因為我們還有機會打歐聯，這是很重要一場。這是真的很困難，我們需要專注並爭取晉級。」 利物浦僅差兩場封王 至同日的英超賽事，利物浦主場2:1擊敗韋斯咸，剛與紅軍續約的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）今場未有入球，但卻助攻隊友的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）打開紀錄。而因為之前一日阿仙奴又失分之下，利物浦聯賽已拉開13分，餘下6場聯賽再贏兩場可以提早封王。而熱刺就作客2:4不敵賽前排第17的狼隊，狼隊全取3分後，以得失球差壓過韋斯咸上第16位，兩隊與降區內的葉士域治有14分距離。葉士域治在另一邊廂作客領先2球下，被車路士追平2:2。