英超｜曼聯作客補時遭罰12碼不敵韋斯咸　阿仙奴利物浦賽和益曼城

曼聯在英超又再輸一仗，球隊作客韋斯咸，在補時階段被視像助理裁判（VAR）提出質疑下被判罰12碼，並由查洛保雲（Jarrod Bowen）射入，令紅魔作客1:2不敵槌仔幫，賽後曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）認為有關12碼決定是不公平及不正當。至於之後的另一場聯賽榜首大戰，阿仙奴就與利物浦踢平2:2，令曼城暫時穩坐榜首。 作客去到倫敦，曼聯上半場有不少的機會，當中包括般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的頭槌及阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的攻門都未能中目標，不過達洛治（Diogo Dalot）一次接應隊友的長傳，先挑過出迎的韋斯咸門將法比安斯基（Lukasz Fabianski），但面對空門卻射高，這是曼聯上半場的黃金機會，半場雙方互無紀錄。

滕帥質疑VAR介入不公 換邊後主場取回一點的主動，但仍要到74分鐘才打破悶局，後備上陣的森馬維里（Crysencio Summerville）把握隊友的射門被改變方向，衝至遠柱撞入。雖然曼聯在81分鐘由卡斯米路（Casemiro）門前頭槌改變方向，將比數扳平。不過在補時階段，曼聯的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在禁區內與丹尼艾格斯（Danny Ings）爭球，VAR之後通知，指迪歷特侵犯艾格斯，球證翻看片段後判12碼，查洛保雲建功，令韋斯咸贏2:1。 曼聯主帥的滕哈格賽後表示：「在季前曾經有指示，有關於VAR只會在清晰及明顯的犯錯才作出干預。這顯然不是一個現場裁判的清晰而明顯的錯誤。」滕帥表示，他有向球證提出有關問題，然而球證的決定已作出了，這無法改變。他批評：「這已經是今季第3次不公平的裁決，這對我們球隊在得分及聯賽榜的位置有很大影響。」根據英超賽會的解釋指：「球證沒有因為迪歷特與艾格斯的接觸而判12碼，而VAR認為在艾格斯的小腿有顯著的接觸，故建議球證翻看，而球證推翻原有決定判處12碼。」

阿仙奴兩度領先被扳平 至於另一場的聯賽榜首大戰，阿仙奴主場與榜首的利物浦握手言和。布卡約沙卡（Bukayo Saka）在開賽9分鐘就為兵工廠打開紀錄，然而華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在18分鐘就為紅軍追平。不過米基爾馬連奴（Mikel Merino）在43分鐘為阿仙奴再打一城，半場兵工廠領先2:1。不過換邊後紅軍在81分鐘，由今季狀態仍然不錯的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）追平，雙方最終以2:2完場。兩隊失分之下，令曼城以23分坐穩榜首，利物浦以1分落後排第2。