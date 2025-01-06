英超｜曼聯作客迫和利物浦　馬古尼幾乎成絕殺功臣

聖誕假期低迷的曼聯「知恥近乎勇」。在作客利物浦的「雙紅會」，憑阿密特迪亞路（Amad Diallo）的入球，以2:2迫和榜首的紅軍，要不是守將的哈利馬古尼（Harry Maguire）完場前的一擊射高，球隊還有反勝的可能。 聖誕檔期3連敗的曼聯，在新一年的首場比賽就要對上榜首的利物浦。然而氣勢甚弱的紅魔上半場力抗紅軍的攻勢，雙方半場互無紀錄。換邊後一次角球攻勢，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）左路放直線入禁區，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）左腳勁射近柱網頂，52分鐘為曼聯打開紀錄。主場的利物浦在59分鐘就由加普（Cody Gakpo）禁區內扣大位，右腳射遠柱為球隊扳平。

紅魔在70分鐘被罰12碼，守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在禁區手球，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）操刀為利物浦反先。然而今季表現優異的迪亞路，在80分鐘為曼聯門前追平2:2。紅魔完場前還有一次黃金機會，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）右路突破入禁區橫傳後上的馬古尼，只是他最後射高，也令兩隊以2:2打成平手完場。 艾摩廉：為之前其他比賽失分更感失望 曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）在賽後表示：「我認為這1分是值得的，然而也就只得1分。我認為我們應該為之前的比賽，對紐卡素、般尼茅夫、諾定咸等，更多的日子感到失望。」他指「因為那些比賽的期待，與今場比賽中我們見到的是不同。我認為我更加會為而對其他比賽生氣，現在也更難理解一些事情。」他與隊長般奴都有一隸的看法，他們都認為曼聯理應在其他比賽打出今仗表現，艾摩廉說：「這不是系統問題，這也不是技術問題，這是一些東西很難去理解，即使對教練也是。」他表示：「如果我們每日對利物浦都這樣做，那我們也應該這樣面對其他的對手，並了解我們要這樣戰鬥才能擺脫當下困境。」

富咸兩度12碼迫告葉士域治 至於同日其他的比賽，護級的葉士域治又一次聯賽未能獲勝。球隊上半場先由斯莫迪斯（Sammie Szmodics）在38分鐘打開紀錄領先，然而在69分鐘先被罰12碼，富咸由魯爾占美利斯（Raul Jimenez）操刀射入，在69分鐘追平。不過葉士域治2分鐘後也獲得12碼，利安戴納（Liam Delap）為球隊射入再反先。不過補時富咸又獲得12碼，魯爾占美利斯再次射入，為富咸戲劇性扳平2:2。富咸失分後仍排聯賽第9，而葉士域治仍在降班區的第18位，但追到與狼隊同分。