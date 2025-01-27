英超｜曼聯作客險勝富咸　艾摩廉表明對拉舒福特不滿

易帥後表現依舊不濟的曼聯，面對聯賽揭幕戰的對手富咸，賽前對手富咸位置還比曼聯高。開賽後紅魔有多次攻門機會，但都是無法攻破主隊大門，雙方半場互無紀錄。換邊後要到76分鐘，利辛度馬天尼斯在左路的禁區頂起腳，省中上前攔截的守將彈高，笠過門將入網，令紅魔取得領先。之後富咸一次的扳平機會，但佐基姆安達臣（Joachim Andersen）的頸槌，被後備的哥利亞頂空門，之後阿密特迪亞路（Amad Diallo）禁區內接應隊友回傳起腳抽入，不過視像助理裁判（VAR）指隊友越位在先，入球無效，不過曼聯最終仍以1:0擊敗富咸，今季兩度擊敗對手。曼聯亦以29分升上第12，至於富咸以33分排第10。

在今日（27日）就40歲生日，艾摩廉賽後打趣道：「不是40，我50歲了。在曼聯的兩個月，我變成50。很榮幸能在這裡渡過40歲生日。今日不是最好的比賽，不過我們還是取得勝利。重點是我對自己要做甚麼有很清楚的想法，有時我是會沮喪。我們想打出不同的風格，而我們打算未來踢出不同的風格。」另外同日另一場聯賽阿士東維拉1:1與韋斯咸賽和，維拉聯賽排第8，而韋斯咸排14。

艾摩廉批訓練態度問題

另外自去年底以後，曼聯就未有派遣拉舒福特上陣，距離2月3日轉會窗關閉就僅淨最後一個星期。對於拉舒福特的機會，艾摩廉透露：「這一直都同一個理由，是訓練。這是我看一個球員生涯要做的事，這是每日，每一個細節。如果沒有改變，我不會轉變。這對每一個球員都是一樣的狀況，如果做到最好而且正確，我們會用上每一位球員。你可以看到我們後備席上少了些節奏，不過我寧願放維杜（門將教練）優先過那些每日沒付出全力的球員。」似乎是在批評拉舒福特訓練態度。