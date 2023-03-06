英超︱曼聯作客0:7負利物浦　錄88年最大敗仗

在世界盃後表示大勇的曼聯，在這場「雙紅會」萬沒想到變得一面倒。上半場紅軍在43分鐘才由加普接應隊友的傳送，禁區內彎入遠柱建功，令利物浦半場1球領先。不過換邊後紅魔就兵敗如山倒，先是達雲紐尼斯接應哈維艾利洛（Harvey Elliott）傳中頂入，在47分鐘已為紅軍擴大比數。而加普3分鐘後再入一球，成為今場首位梅開二度的球員。

賽前聯賽第3的曼聯，作客今年狀態低沉的利物浦，卻成為了紅軍「反底」的重要一仗。利物浦憑穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）以及達雲紐尼斯（Darwin Nunez）分別梅開二度之下，加上季尾離隊的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）「埋齋」，最終在晏菲路以7:0大破曼聯，是曼聯自1931年以來最大的聯賽敗仗。

沙拿在66分鐘把握紅魔的防守失誤，皮球彈回他腳下，並成功射入，令紅軍將比數領先至4球。然而紅軍未有收手，紐尼斯75分鐘頭槌再建一功，而沙拿亦在83分鐘梅開二度，成為紅軍今場第3個梅開二度的球員。之後法明奴在88分鐘再建一功之下，紅軍結果主場大勝紅魔7:0。

沙拿成紅軍英超最多入球球員

沙拿今仗攻入兩球後，令他為紅軍取得129個英超入球，打破前紅軍名將科拿（Robbie Fowler）的紀錄，成為利物浦史上最多英超入球的球員。至於大敗的曼聯，是自1931年12月以來最大的聯賽敗仗，同時亦追平曼聯球會史上最大敗仗紀錄，過去曼聯3次以0:7不敵對手，分別在1926年4月不敵布力般流浪、1930年12月不敵阿士東維拉以及1931年12月輸給狼隊。

曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後批評，這是球隊今年最差的一仗：「這真是極差的表現，是今年最差。我們上半場末段落後，然後下半場開始，你得抬起頭來面對，但我們沒有。這應該展示好的紀律，但我們不能，所以之後開始失球。這絕對是不專業的表現和不必要的，你應該做好自己的職責，但我們沒有。」