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體育
2025-01-07 14:46:47

英超｜曼聯傳奇女接待員出殯　費格遜碧咸領群「魔」送別

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傳奇領隊費格遜等一眾曼聯名宿及一隊職球員，周一出席嘉芙菲斯葬禮送別。

傳奇領隊費格遜等一眾曼聯名宿及一隊職球員，周一出席嘉芙菲斯葬禮送別。

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服務曼聯超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）上月離世，享年85歲。嘉芙菲斯因長期在訓練場接待處工作，與領隊及球員都相當熟絡，獲盛讚為「紅魔心臟和靈魂」，包括傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）、一眾曼聯名將及一隊職球員，周一（6日）出席嘉芙菲斯葬禮送別。

曼聯名宿及一隊職球員，周一出席嘉芙菲斯葬禮送別。(網上圖片) 曼聯傳奇領隊費格遜來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 碧咸帶同父母出席嘉芙菲斯葬禮送別。(網上圖片) 曼聯名宿碧咸來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 曼聯名宿畢特、堅尼來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 現役紅魔球員也在主帥艾摩廉帶領下來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 現役紅魔球員也在主帥艾摩廉帶領下來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 現役紅魔球員也在主帥艾摩廉帶領下來到嘉芙菲斯葬禮送別。(曼聯圖片) 曼聯主帥艾摩廉及一隊職球員出席嘉芙菲斯葬禮送別。(網上圖片)

出席葬禮的曼聯名宿有碧咸（David Beckham）、堅尼（Roy Keane）、史高斯（Paul Scholes）、畢特（Nicky Butt）、笠臣（Bryan Robson）等，其中曾於最後時刻探望嘉芙菲斯的碧咸更是帶同父母現身致意。由於簡東拿（Eric Cantona）、尼曼查維迪（Nemanja Vidic）及桑馬達（Juan Mata）因事未有現身，也透過葬禮上播放的片段致意。另外，現役紅魔球員也在主帥艾摩廉（Ruben Amorim）帶領下來到，當中包括最近遭到雪藏捲入離隊傳聞的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）。

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報道指共400人參與了葬禮，費Sir上台致辭時回憶與嘉芙菲斯的共事點滴時，盛讚她是「特別的一個」，期間提及周日球隊作客逼和利物浦2:2的賽事，看著台下的艾摩廉和現役球員等說：「昨晚做得好（逼和利物浦），Kath一定會喜歡的。」

曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲。 曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲。 碧咸此前的Netflix紀錄片亦曾特意介紹嘉芙菲斯的貢獻 嘉芙菲斯談到另一傳奇領隊費格遜爵士，表示很享受替對方工作。 嘉芙菲斯見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友 嘉芙菲斯見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友 嘉芙菲斯談到另一傳奇領隊費格遜爵士，表示很享受替對方工作。 曼聯發文及影片哀悼嘉芙菲斯，讚揚她深受球會上下愛戴 嘉芙菲斯還獲授予足球服務獎，談到另一傳奇領隊費格遜爵士，表示很享受替對方工作。 碧咸此前的Netflix紀錄片亦曾特意介紹嘉芙菲斯的貢獻，「萬人迷」在社交媒體分享一張自己握着嘉芙菲斯的手的照片 曼聯發文及影片哀悼嘉芙菲斯，讚揚她深受球會上下愛戴 嘉芙菲斯見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友 嘉芙菲斯見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友 嘉芙菲斯見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友 曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲 曼聯發文及影片哀悼嘉芙菲斯，讚揚她深受球會上下愛戴 嘉芙菲斯談到另一傳奇領隊費格遜爵士，表示很享受替對方工作。 曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲 曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲 曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲

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