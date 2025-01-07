英超｜曼聯傳奇女接待員出殯　費格遜碧咸領群「魔」送別

服務曼聯超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）上月離世，享年85歲。嘉芙菲斯因長期在訓練場接待處工作，與領隊及球員都相當熟絡，獲盛讚為「紅魔心臟和靈魂」，包括傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）、一眾曼聯名將及一隊職球員，周一（6日）出席嘉芙菲斯葬禮送別。

出席葬禮的曼聯名宿有碧咸（David Beckham）、堅尼（Roy Keane）、史高斯（Paul Scholes）、畢特（Nicky Butt）、笠臣（Bryan Robson）等，其中曾於最後時刻探望嘉芙菲斯的碧咸更是帶同父母現身致意。由於簡東拿（Eric Cantona）、尼曼查維迪（Nemanja Vidic）及桑馬達（Juan Mata）因事未有現身，也透過葬禮上播放的片段致意。另外，現役紅魔球員也在主帥艾摩廉（Ruben Amorim）帶領下來到，當中包括最近遭到雪藏捲入離隊傳聞的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）。

報道指共400人參與了葬禮，費Sir上台致辭時回憶與嘉芙菲斯的共事點滴時，盛讚她是「特別的一個」，期間提及周日球隊作客逼和利物浦2:2的賽事，看著台下的艾摩廉和現役球員等說：「昨晚做得好（逼和利物浦），Kath一定會喜歡的。」