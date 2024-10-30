英超｜曼聯傳快速覓得新帥　葡萄牙士砵亭證實紅魔欲付艾摩廉解約金

曼聯在周一（28日）突然宣布解僱領隊滕哈格（Erik ten Hag）之後，宣布由助教的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）接任暫代領隊的職位。然而僅一日的時間，傳曼聯已經與多位候選繼任人選接觸，當中包括艾摩廉。士砵亭在周二（29日）已經向葡萄牙的交易所證實，曼聯有意啟動艾摩廉價值1,000萬歐元的解約金。士砵亭的聲明表示：「曼聯表達出他們有興趣聘用教練艾摩廉，以及表示他們已準備支付1,000萬歐元的解約金。」

在對國民隊的聯賽盃賽後，艾摩廉回應記者：「目前是有曼聯方面提出的興趣，合約是有相關的條款，在當我有更確定的事情，我會來到這裡告知我的位置，因為這會是我的決定。無論是哪一邊，現時我一切未有決定，我沒有更多可以再說。」艾摩廉表示，他周三（30日）會繼續帶領球隊為聯賽對艾馬多拉的比賽進行訓練。

哥迪奧拿高度評價

被問到會否出席周末曼聯對車路士的聯賽，艾摩廉最初表示：「我會在這裡」，不過在追問後就表示「我不知道。」曼城的領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）就對艾摩廉有高度的評價：「我可以說的是在一兩季前兩次對上魯賓（艾摩廉）帶領的士砵亭，那個壓迫是非常非常的好。再看看這個球季，他是在葡萄牙聯賽及歐聯保持不敗及全勝，分數與我們一樣，很高質素的領隊。會發生甚麼我不知道，因為根據我在這邊的經驗，這不代表在其他地方也行得通。領隊、球隊、球會、架構、物理治療師、隊醫、還有球員，當中牽涉很多事情。」