英超｜曼聯傳接見3舊將帶隊至季尾　費查稱曾與費格遜商量

曼聯解僱主帥艾摩廉（Ruben Amorim）之後，據報將繼續先找「替工」帶隊至季尾，才決定新任領隊人選。而球隊有傳初步與3位前曼聯球員接觸，包括曾帶領曼聯的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）、蘇斯克查時代的副手卡域克（Michael Carrick）以及將暫代領軍的費查（Darren Fletcher）。而費查表示，自己早前先向曼聯傳奇領隊的費格遜（Sir Alex Ferguson）商量才決定接手。
據英國媒體報道，曼聯在周一（5日）宣布解僱艾摩廉之後，有意繼續是臨時工領軍，到新球季才找新領隊上場。而在這餘下半年，據報球隊已先與3位舊將接觸，當中包括現時U18隊教練，將帶領曼聯出戰般尼的費查，還有之前帶領過曼聯的蘇斯克查及卡域克。據英國廣播公司（BBC）指，目前的討論相當初步，故此也未知3人的機會，但BBC稱卡域克是當中最認真的候選人。
加斯拿拒回應接手曼聯
報道指球會體育總監韋確斯（Jason Wilcox）已經與費查、卡域克及蘇斯克查討論過有關的工作，而另一名曼聯前球員的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）也可能是另一名候選人。費查在出席對般尼的賽前，表示自己出任暫代領隊已獲得費格遜的許可：「沒有與費爵士討論過的話，我不會作任何主要的決定。我與費爵士有很好的關係，因此我想先與他談一下，並希望得到他的祝福。我認真地說，我認為他絕對值得這種尊重。我想跟他談談我的想法，他表示贊同。作為球會的一員，為曼聯竭盡全力是你的職責。這是我每天都在努力實踐和堅信的，所以他這麼說讓我感到很欣慰。」
另外BBC指出，目前水晶宮的加斯拿（Oliver Glasner）以及法甲馬賽的迪沙比（Roberto de Zerbi）是2個曼聯新帥的初步領先人選。當中加斯拿表示：「我現在是水晶宮領隊，現在你問我這種問題並不合理。」