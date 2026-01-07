英超｜曼聯傳接見3舊將帶隊至季尾　費查稱曾與費格遜商量

曼聯解僱主帥艾摩廉（Ruben Amorim）之後，據報將繼續先找「替工」帶隊至季尾，才決定新任領隊人選。而球隊有傳初步與3位前曼聯球員接觸，包括曾帶領曼聯的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）、蘇斯克查時代的副手卡域克（Michael Carrick）以及將暫代領軍的費查（Darren Fletcher）。而費查表示，自己早前先向曼聯傳奇領隊的費格遜（Sir Alex Ferguson）商量才決定接手。

據英國媒體報道，曼聯在周一（5日）宣布解僱艾摩廉之後，有意繼續是臨時工領軍，到新球季才找新領隊上場。而在這餘下半年，據報球隊已先與3位舊將接觸，當中包括現時U18隊教練，將帶領曼聯出戰般尼的費查，還有之前帶領過曼聯的蘇斯克查及卡域克。據英國廣播公司（BBC）指，目前的討論相當初步，故此也未知3人的機會，但BBC稱卡域克是當中最認真的候選人。