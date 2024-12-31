英超｜曼聯再負紐卡素　45年來首次主場三連敗

英超曼聯頹勢未止，在主場以0:2不敵紐卡素後，是球隊自1972年來第2次聯賽主場不敵對手，同樣也是球會45年來首次主場三連敗，也是自1962年9月以來，首次在一個月輸5場聯賽。至於升班馬的葉士域治同日打出今季最佳一仗，主場2:0擊敗一度升上聯賽次席的車路士。 曼聯今季雖然經歷易帥，但表現及戰績未有即時因為艾摩廉（Ruben Amorim）入主而提升，球隊此前更已連輸3場。在主場面對紐卡素，紅魔4分鐘已失守，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）接應隊友傳中，禁區內無人看管下頂入。同樣的進攻套路，紐卡素在19分鐘再次左路的傳中，今次輪到祖連頓（Joelinton）力壓利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），令喜鵲迅速拉開至2:0。主場的曼聯雖然並非沒有機會，但是海倫（Rasmus Hojlund）的單刀窄位掠門而過，而卡斯米路（Casemiro）的機會也未能把握。雖然換邊後曼聯也有哈利馬古尼（Harry Maguire）的頭槌中柱，不過曼聯還是未能追回比數，主場輸0:2，在聖誕假期三連敗。

艾摩廉：曼聯有降班可能 輸波後的曼聯以聯賽第14位完結2024年，球隊距離降班區只差7分。這是球會自1962年以來，第一次單月在聯賽輸5次，同時也是1979年以來第一次在聯賽主場三連敗，而球隊下一仗聯賽會對作客對榜首的利物浦。艾摩廉賽後回應記者指，曼聯並不是沒有降班可能：「我想這是有可能。我們要向球迷講清楚。」他表示：「這也是我的錯誤。球隊沒有改善，這刻是有點迷失，作為曼聯的教練，輸掉這麼多比賽是有點尷尬。我認為人們已厭倦找藉口，球會需要一點的衝擊。」 對於1月轉會窗的引援事宜，艾摩廉表示：「如果我們不放走一些球員，我們1月沒有這個可能。你比我更清楚這個狀況。我來到球會就知道不是可以花大量資金去改變球會。」對於拉舒福特（Marcus Rashford）的去向，艾摩廉還沒直接回應，而今場「福仔」是近期首次重返球隊大軍陣容，不過也未有上陣：「我只在考慮球隊，你們就在看馬古斯（拉舒福特）。我就只想要贏波。」

車路士爆冷不敵葉士域治 同日的聯賽亦出現爆冷賽果。升班馬的葉士域治，憑利安戴納（Liam Delap）的12碼，以及奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）的入球，以2:0擊敗車路士。車路士輸波後聯賽仍維持第4位，與榜首的利物浦拉開10分的距離，而葉士域治全取3分後升上第18位，但仍處於降班區內。另外阿士東維拉在主場被白禮頓迫和2:2。