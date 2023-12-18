英超｜曼聯利物浦雙紅會交白卷　達洛治完前場領紅（附比賽精華）

英超「雙紅會」和局收場，利物浦在主場佔絕大優勢之下，被曼聯迫和0:0，而紅魔的守將達洛治（Diogo Dalot）在末段被球證連續兩張黃牌驅逐。利物浦守將的華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）賽後就對曼聯的消極表現不滿。

上屆紅軍在晏菲路大勝7:0，今次再次主場出擊，曼聯整場表現都處於守勢。雲達積克的頭槌被奧拿拿（Andre Onana）托出，是紅軍上半場一次大好機會。而下半場仍然都是利物浦佔優勢，當中阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的射門斜出，曼聯之後都有一次大好機會，只是海倫（Rasmus Hojlund）的射門被門將艾利臣比加（Alisson Becker）擋出，補射又因為大貼身而未能有威脅。到補時階段，達洛治不滿球證一次界外球判給利物浦，先被球證罰黃，之後球證再出示多張，在數秒內連續領黃而被逐，兩隊最終踢平0:0。