英超｜曼聯利物浦雙紅會交白卷　達洛治完前場領紅（附比賽精華）

英超「雙紅會」和局收場，利物浦在主場佔絕大優勢之下，被曼聯迫和0:0，而紅魔的守將達洛治（Diogo Dalot）在末段被球證連續兩張黃牌驅逐。利物浦守將的華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）賽後就對曼聯的消極表現不滿。
上屆紅軍在晏菲路大勝7:0，今次再次主場出擊，曼聯整場表現都處於守勢。雲達積克的頭槌被奧拿拿（Andre Onana）托出，是紅軍上半場一次大好機會。而下半場仍然都是利物浦佔優勢，當中阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的射門斜出，曼聯之後都有一次大好機會，只是海倫（Rasmus Hojlund）的射門被門將艾利臣比加（Alisson Becker）擋出，補射又因為大貼身而未能有威脅。到補時階段，達洛治不滿球證一次界外球判給利物浦，先被球證罰黃，之後球證再出示多張，在數秒內連續領黃而被逐，兩隊最終踢平0:0。
雲迪積克在賽後就批評曼聯踢法消極：「這裡就只有一隊在爭取比賽的勝利，而不幸是沒有發生到。我們想贏每一場的比賽，特別是像他們這樣的球隊。這很令人失望是我們在各個方面都做得很好，而他們就只希望藉反擊嘗到甜頭。到最後他們興奮地獲得1分，而我們就失望只得1分。他們不在最好的階段，所以來到這裡擔心我們的威脅。不過我們今日贏不到，之後還有一些重要比賽，而我們不能再掉失。」紅軍今場有多達34次的射門以及69%的控球，然而結果都是失分，球隊亦只能跌落聯賽的次席。
阿仙奴兩球輕取白禮頓上榜首
至於稍早的另一場聯賽，阿仙奴主場以2:0擊敗白禮頓。兩隊上半場雖然互無紀錄，不過下半場的一次角球，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）把握對手頭槌未能解圍，在遠柱頂入空門。而夏維斯（Kai Havertz）在87分鐘再建一功，為兵工廠重取3分，並壓過利物浦升上聯賽榜首。