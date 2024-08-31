英超｜曼聯利物浦「雙紅會」　兩隊荷蘭主帥英倫首度交鋒

英超聯賽第3周再演重頭戲碼，曼聯與利物浦的「雙紅會」再度上演。聯賽1勝1和的紅魔鬼，在奧脫福球場擺陣對兩戰全勝的紅軍。這也是兩隊的荷蘭領隊滕哈格（Erik ten Hag）與史洛治（Arne Slot）在英超的首度交鋒。（now 611、620、621台周日11:00PM直播）

曼聯雖然聯賽揭幕戰擊敗富咸，不過之後卻不敵白禮頓。然而紅魔的表現尚算不俗，似乎在新兵磨合後或會有所提升。但對手的利物浦，今季首兩場未有增兵，但仍能擊敗賓福特及葉士域治。曼聯在對上12次英超對賽只贏過一次，而紅軍在過去6次聯賽作客奧脫福也僅輸1場。