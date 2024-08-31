英超｜曼聯利物浦「雙紅會」　兩隊荷蘭主帥英倫首度交鋒

英超聯賽第3周再演重頭戲碼，曼聯與利物浦的「雙紅會」再度上演。聯賽1勝1和的紅魔鬼，在奧脫福球場擺陣對兩戰全勝的紅軍。這也是兩隊的荷蘭領隊滕哈格（Erik ten Hag）與史洛治（Arne Slot）在英超的首度交鋒。（now 611、620、621台周日11:00PM直播）
曼聯雖然聯賽揭幕戰擊敗富咸，不過之後卻不敵白禮頓。然而紅魔的表現尚算不俗，似乎在新兵磨合後或會有所提升。但對手的利物浦，今季首兩場未有增兵，但仍能擊敗賓福特及葉士域治。曼聯在對上12次英超對賽只贏過一次，而紅軍在過去6次聯賽作客奧脫福也僅輸1場。
荷甲滕哈格史洛治各贏兩次
至於兩位荷蘭領隊的滕哈格與史洛治，今次是二人首次在英超碰頭，這也是自2016年後再次在英超由兩位荷蘭主帥交手。滕哈格與史洛治過去在荷甲對賽過4次，史洛治在帶領阿爾克馬爾時，在2019至20年賽季兩戰擊敗滕帥的阿積士，不過之後滕帥在2021至22年卻連贏史洛治的飛燕諾兩次。
不過曼聯方面仍然是傷兵滿營，當中中場的美臣蒙特（Mason Mount）在對白禮頓比賽受傷，預計要休養多個星期，而丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）預計要在國際賽後才復出。至於域陀連迪路夫（Victor Lindelof）、勞基梳爾（Luke Shaw）、約羅（Leny Yoro）及杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）亦仍然缺陣。紅軍今場同樣也有新加盟的意大利翼鋒費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）未能趕及披甲，而中場的居迪斯鍾斯（Curtis Jones）亦缺陣。