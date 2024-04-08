英超｜曼聯利物浦2:2言和　阿仙奴漁人得利上榜首（附比賽精華）

高普（Jurgen Klopp）領軍下的最後一次「雙紅會」，利物浦作客只能態穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）末段射入12碼，迫和曼聯2:2，並令同日贏波的阿仙奴以得失球差升上聯賽榜首，餘下8輪聯賽英超仍是3強鼎立。 周中遭到車路士逆轉落敗的曼聯，在周日（7日）主場迎戰利物浦，這是紅軍主帥高普最後一次執教下的「雙紅會」。不過主場的曼聯本來是先開紀錄的一方，只是阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的入球，被指越位在先，入球無效。到23分鐘，紅軍的一次角球攻勢，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）前點頂橫，由門前的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）射入領先。上半場紅軍錄15次射門，而曼聯卻是0射門，半場利物浦領先1:0。

然而下半場紅魔把握到利物浦防線的犯錯，查洛爾昆沙（Jarell Quansah）橫傳失誤，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）把握門將基拿靴（Caoimhin Kelleher）離開禁區的機會，中圈對開位置遠射入網，在50分鐘率先追平。而曼聯的小將邁奴（Kobbie Mainoo）在67分鐘，禁區轉身彎向遠柱，為紅魔鬼取得反超的機會。不過防線的錯過，令曼聯無法全取3分，雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）禁區內不必要的魯莽犯規踢跌哈維艾利洛（Harvey Elliott），令利物浦在84分鐘獲得12碼，沙拿為紅軍操刀射入，將比數追平2:2。雙方之後都未有爭取入球，最終以2:2打成平手，各得1分。 高普：今日曼聯表現贏不到阿仙奴 利物浦今季3度面對曼聯都未能贏波，足總盃更被紅魔淘汰。曼聯在下月中會主場對阿仙奴，被問會否希望曼聯擊敗阿仙奴為利物浦爭取機會，他表示：「可能吧。如果我們仍有機會就更好。不過阿仙奴是一支好球隊，如果他們（曼聯）表演好像今日一樣，阿仙奴會贏，我100%肯定。我很抱歉這樣說。」他又指紅軍是有能力在足總盃及聯賽擊敗紅魔，只是最後都失敗。

車路士遭榜尾錫菲聯迫和2:2 同日較早時間舉行的另一場比賽，阿仙奴作客以3:0擊敗白禮頓，阿仙奴以71分憑得失球較佳，繼續在榜首領先，而利物浦就以9個得失球差排次席，曼城以1分落後排第3。至於賽和的曼聯，以49分繼續守在聯賽的第6位。而之後的兩場聯賽，車路士作客被鍚菲聯迫和2:2，熱刺則以3:1擊敗諾定咸森林。

白禮頓0:3阿仙奴精華

錫菲聯2:2車路士精華