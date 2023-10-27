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體育
2023-10-27 15:26:41

英超｜曼聯加拿祖以1表情符號形容隊友涉歧視 當事人維護難阻停賽

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阿根廷19歲翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）賽後上載自己與奧拿拿一起慶祝的照片，並加上猩猩表情符號。由於涉種族歧視成分，引發英格蘭足總調查，令他隨時面臨停賽

阿根廷19歲翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）賽後上載自己與奧拿拿一起慶祝的照片，並加上猩猩表情符號。由於涉種族歧視成分，引發英格蘭足總調查，令他隨時面臨停賽

曼聯的喀麥隆門將奧拿拿（Andre Onana）於周中歐聯分組賽最後時刻救出12碼，成為1:0險勝哥本哈根的功臣。阿根廷19歲翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）賽後上載自己與奧拿拿一起慶祝的照片，並加上猩猩表情符號。由於涉種族歧視成分，引發英格蘭足總調查，令他隨時面臨停賽。不過，奧拿拿之後於社交平台維護加拿祖，強調事件應就此結束。

曼聯周二歐聯對哥本哈根憑奧拿拿於補時階段救出對方12碼，成功保住1:0的勝果，及取得分組賽首勝，爭晉級「仍有價講」。為讚揚這名英雄，加拿祖在社交平台上載了自己與奧拿拿一起慶祝的相片，不過，他卻同時配上2個猩猩表情符號，疑涉歧視成分。據報事件立即引起足總關注，並已經找加拿祖問話。而加拿祖其後亦已將帖文刪除。

奧拿拿及後在社交平台上載同一張相片，並寫上：「我是否被冒犯不應由其他人決定，我非常清楚加拿祖的意思，是代表力量和強度。這件事應該到此為止。」他亦再上載了一張他倆擁抱的照片，並附上拳頭碰拳頭的表情符號，表明二人友情不受影響，加拿祖亦有轉發奧拿拿維護他的帖文。

加拿祖在社交平台上載了自己與奧拿拿一起慶祝的相片，不過，他卻同時配上2個猩猩表情符號，疑涉歧視成分。 奧拿拿寫上：「我是否被冒犯不應由其他人決定，我非常清楚加拿祖的意思，是代表力量和強度。這件事應該到此為止。」 奧拿拿亦再上載了一張他倆擁抱的照片，並附上拳頭碰拳頭的表情符號，表明二人友情不受影響。 曼聯 曼聯於歐聯對哥本哈根賽前進行哀悼名宿卜比查爾頓的儀式。(美聯社) 曼聯於歐聯對哥本哈根賽前進行哀悼名宿卜比查爾頓的儀式。(美聯社) 曼聯於歐聯對哥本哈根賽前進行哀悼名宿卜比查爾頓的儀式。(美聯社)

案例顯示仍要停賽

雖然奧拿拿希望息事寧人，但足總仍有可能罰加拿祖停賽。在2020年，當時效力曼聯的前鋒卡雲尼在網上使用涉歧視的字眼，雖然他只是向好友問好，但足總仍罰他停賽3場及罰款10萬鎊。

此外，貝拿度施華在2019年與當時曼城隊友班捷文文迪開玩笑，在社交平台配上一張卡通黑人圖片；儘管文迪有寫求情信，但施華最終被罰停賽1場。手英足總明指白貝拿度施華只是跟隊友開玩笑，文迪亦沒感被冒犯，但施華的Twitter有超過60萬追隨者，具影響力。

英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第10輪曼聯對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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