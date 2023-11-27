英超｜曼聯加拿祖金球助大勝愛華頓　孫興民三食「詐糊」熱刺負維拉（附比賽精華）

就連前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）都讚美是今季的最佳入球，曼聯憑阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在開賽3分鐘就倒掛射入金球，協助曼聯以3:0擊敗被扣10分的愛華頓。而熱刺在較早前的比賽，主場被阿士東維拉反勝2:1，當中熱刺隊長孫興民今仗因越位食了3次「詐糊」。 剛被英超賽會扣10分的愛華頓，主場迎戰曼聯。拖肥糖的球迷在球場舉起標語表達不滿。然而球隊場上的不濟表現，未有受被扣分影響，開賽3分鐘，加拿祖接應達洛治（Diogo Dalot）傳中，遠柱無人看管下施倒掛笠入遠柱，紅魔應這一記金球領先。不過，在曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）停賽，只能在看台督師，愛華頓不是沒有追平的機會。卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）的射門被奧拿拿（Andre Onana）托出不遠，不過18歲新秀的邁奴（Kobbie Mainoo）及時解圍，令紅魔保住不失，半場曼聯領先1:0。

換邊後曼聯取得拉開比數的機會，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）禁區內被踢跌，球證翻看VAR後，判處12碼。拉舒福特（Marcus Rashford）操刀射入，曼聯56分鐘擴大優勢。之後馬迪爾在75分鐘接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳送，禁區內乖巧挑過門將射入，令曼聯最終大勝3:0。 般奴讓拉舒福特射12碼獲讚 對於加拿祖的金球，滕哈格表示：「這入球簡直是無與倫比，這是世界級的。我們雖然只在季初，不過這已經是今季最佳的入球。這不是我們第一次見，我們經常會看到他的這些表現，不過如果你要成為好像朗尼（Wayne Rooney）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo ），你得每季在英超入20至25球。」另外，曼聯隊長般奴，被問到將12碼交給拉舒福特主射的事，他表示：「我想他需要一個入球，我很高興他能射入，這可增強他的信心。」而滕帥亦指：「他可以看到般奴如何是一個偉大的隊長，他認識到隊友需要那個入球。作為一支團隊，你需要一個這樣的領袖去支持其他人。」