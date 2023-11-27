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體育
2023-11-27 11:37:52

英超｜曼聯加拿祖金球助大勝愛華頓　孫興民三食「詐糊」熱刺負維拉（附比賽精華）

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加拿祖的倒掛，帶領曼聯大勝愛華頓。(路透社)

加拿祖的倒掛，帶領曼聯大勝愛華頓。(路透社)

就連前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）都讚美是今季的最佳入球，曼聯憑阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在開賽3分鐘就倒掛射入金球，協助曼聯以3:0擊敗被扣10分的愛華頓。而熱刺在較早前的比賽，主場被阿士東維拉反勝2:1，當中熱刺隊長孫興民今仗因越位食了3次「詐糊」。

剛被英超賽會扣10分的愛華頓，主場迎戰曼聯。拖肥糖的球迷在球場舉起標語表達不滿。然而球隊場上的不濟表現，未有受被扣分影響，開賽3分鐘，加拿祖接應達洛治（Diogo Dalot）傳中，遠柱無人看管下施倒掛笠入遠柱，紅魔應這一記金球領先。不過，在曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）停賽，只能在看台督師，愛華頓不是沒有追平的機會。卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）的射門被奧拿拿（Andre Onana）托出不遠，不過18歲新秀的邁奴（Kobbie Mainoo）及時解圍，令紅魔保住不失，半場曼聯領先1:0。

邁奴護空門令曼聯力保不失。(路透社) 拉舒福特的12碼為曼聯拉開比數。(路透社) 滕哈格今場停賽只能在看台督師。(路透社) 曼聯作客3:0贏愛華頓。(路透社) 曼聯作客3:0贏愛華頓。(路透社) 賽前紀念剛逝世的前英格蘭領隊雲拿保斯。(路透社) 愛華頓球迷比賽期間高舉標語不滿遭英超賽會扣十分的處分。(路透社)

換邊後曼聯取得拉開比數的機會，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）禁區內被踢跌，球證翻看VAR後，判處12碼。拉舒福特（Marcus Rashford）操刀射入，曼聯56分鐘擴大優勢。之後馬迪爾在75分鐘接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳送，禁區內乖巧挑過門將射入，令曼聯最終大勝3:0。

般奴讓拉舒福特射12碼獲讚

對於加拿祖的金球，滕哈格表示：「這入球簡直是無與倫比，這是世界級的。我們雖然只在季初，不過這已經是今季最佳的入球。這不是我們第一次見，我們經常會看到他的這些表現，不過如果你要成為好像朗尼（Wayne Rooney）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo ），你得每季在英超入20至25球。」另外，曼聯隊長般奴，被問到將12碼交給拉舒福特主射的事，他表示：「我想他需要一個入球，我很高興他能射入，這可增強他的信心。」而滕帥亦指：「他可以看到般奴如何是一個偉大的隊長，他認識到隊友需要那個入球。作為一支團隊，你需要一個這樣的領袖去支持其他人。」

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至於在較早舉行的另一場比賽，熱刺在主場被維拉反勝。熱刺同樣由盧斯素（Giovani Lo Celso）接應角球射入金球領先，維拉之後有奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）的頭槌攻門，被指越位而入球無效。不過同樣越位亦有孫興民的單刀。之後維拉上半場補時由柏奧托利斯（Pau Torres）頂入追平。熱刺換邊後，孫興民接應隊友橫傳建功，又再被判越位。維拉61分鐘由屈堅斯建功反先。孫興民之後再一次將皮球送入網，但第3次被判越位，最終熱刺輸1:2，聯賽跌落第5位。

盧斯素禁區頂射入為熱刺領先。(路透社) 柏奧托利斯的入球為維拉追平。(路透社) 今仗多次因為越位而被判入球無效。(路透社) 屈堅斯為維拉反先。(路透社) 熱刺主場1:2不敵維拉。(路透社) 孫興民今仗三次食「詐糊」。(路透社)
英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第14輪曼城對熱刺為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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