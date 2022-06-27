英超︱曼聯勒緊褲頭　滕哈格組軍計劃受重挫

在英超各支球會正在積極增兵，曼聯卻是仍未有動靜。英國傳媒就報道，紅魔鬼今季的轉會資金就只有1億英鎊（約9.63億港元），對於要重建球會的滕哈格（Erik ten Hag）來說手頭相當緊絀，以致遲遲未獲得新兵加盟。

曼聯眾將據報將會在今日(27日)回歸球隊報到，準備新一季的聯賽，也將是滕哈格的開始。然而在轉會市場開啟後，曼聯雖然有傳對巴塞羅那的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），球會的總監阿諾（Richard Arnold）也被爆與球迷會談中承認這是球會頭號目標，然而一直與巴塞拉鋸，令球會在轉會市場陷於停滯。

艾歷臣日內決定去向

另外，曼聯亦被指有意以自由身簽入賓福特的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），然而艾歷臣還有熱刺及賓福特皆提出聘約，故曼聯的最終能否獲得該丹麥中場仍然未明。不過有指曼聯與賓福特皆向艾歷臣開出半年的合約，而賓福特方面相信艾歷臣會在未來數日來作出決定。

儘管阿諾在與球迷談判中，指「金錢不是考慮」，然而英國傳媒指，曼聯就只有1億英鎊的轉會資金，而且球會在過去數個球季在轉會費付出不成比例，令球隊需要控制開支，加上今季失去歐聯的賽事也令紅魔收入減少10億英鎊，球會在收購球員更需要謹慎，也令到在考慮阿積士雙將安東尼馬菲奧斯（Antony Matheus dos Santos）及祖倫添巴（Jurrien Timber）的轉會有所猶豫。