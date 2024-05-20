曼聯在滕哈格（Erik ten Hag）任教第2季，英超煞科作客以2︰0挫白禮頓，不過紐卡素同時以4︰2擊敗賓福特，令曼聯以第8名完成今季聯賽，為隊史英超最差排名。

曼聯60分完成英超 曼聯賽前37戰累積57分，因得失球不及紐卡素排第8。中場大腦般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、麥湯米尼（Scott McTominay）、加拿祖（Alejandro Garnacho）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）組成的進攻組合上半場未見優勢，控球率只有41%不及白禮頓的59%，而且只有3次起腳。白禮頓10次起腳2次中目標，然而雙方上半場互交白卷賽和0︰0。

戰至73分鐘達洛治（Diogo Dalot）開紀錄，加上丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）錦上添花助曼聯季尾2連勝，以60分完成今季賽事，但同時紐卡素羸波令曼聯維持第8完季，是英超成立以來曼聯聯賽最低排名，亦是首次英超得失球為負數。