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體育
2024-12-09 11:35:48

英超︱曼聯又大地震 足球總監僅上任5個月閃電被炒

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曼聯近兩場英超均輸波跌至聯賽榜第13位，更傳出上任才5個月的「重建旗手」、足球總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被炒消息

曼聯近兩場英超均輸波跌至聯賽榜第13位，更傳出上任才5個月的「重建旗手」、足球總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被炒消息

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曼聯在英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）入主後，更換管理層及重整架構，今季成績仍未見起色，10月底辭退坦赫格，改由葡萄牙39歲少帥艾摩廉上任，近兩場英超均輸波跌至聯賽榜第13位，是自1986/87賽季以來的新低，周日更傳出上任才5個月的「重建旗手」、足球總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被炒消息，紅魔為從紐卡素撬人，曾不惜等待他「過冷河」及支付300萬鎊補償金。

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曾提議聘用修夫基不果

英媒指於周六不敵諾定咸森林後，安斯禾夫與管理層開會後同意離任，雖然官方消息指是雙方同意「分手」，有報道引述多位消息人士卻宣稱，是由曼聯要求安斯禾夫離開，拉傑夫也對今季成績、2億英鎊引援效果及球會削減開支工作感不滿，認為安斯禾夫要為問責，二人關係「已緊張了數周」。另有報道指安斯禾夫是今夏決定留用坦赫格的關鍵人物，惟在荷蘭人下台後，他曾提議聘用前英格蘭代表隊主帥修夫基接掌曼聯，卻遭到新任CEO貝拉達反對，改向艾摩廉招手，令安斯禾夫有感在曼聯發揮不到應有作用。

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拉傑夫此前接受曼聯球迷雜誌《United We Stand》訪問時直言，「曼聯理應是世上最佳球會之一，如今卻已變得平庸」，認為球會必須作出「困難的決定」大膽求變。惟一項調查顯示，近三分之二的曼聯球迷對拉傑夫感到不滿，當中與曼聯早前調整門票價格及削減球會開支有關。

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