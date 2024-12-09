英超｜曼聯又大地震　體育總監安斯禾夫上任5個月閃電被炒

曼聯在英國富豪拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）入主後，更換管理層及重整架構，今季成績仍未見起色，10月底辭退滕哈格（Erik ten Hag），改由葡萄牙39歲少帥艾摩廉（Ruben Amorim）上任，近2場英超均輸波跌至聯賽榜第13位，是自1986至87賽季以來的新低，周日（8日）更傳出上任才5個月的「重建旗手」、體育總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被炒消息，紅魔為從紐卡素撬人，曾不惜等待他「過冷河」及支付300萬英鎊補償金。

曾提議聘用修夫基不果 英媒指於周六不敵諾定咸森林後，安斯禾夫與管理層開會後同意離任，雖然官方消息指是雙方同意「分手」，有報道引述多位消息人士卻宣稱，是由曼聯要求安斯禾夫離開，拉傑夫也對今季成績、2億英鎊引援效果及球會削減開支工作感不滿，認為安斯禾夫要為問責，二人關係「已緊張了數周」。另有報道指安斯禾夫是今夏決定留用滕哈格的關鍵人物，惟在荷蘭人下台後，他曾提議聘用前英格蘭代表隊主帥修夫基（Gareth Southgate）接掌曼聯，卻遭到新任CEO比拿達（Omar Berrada）反對，改向艾摩廉招手，令安斯禾夫有感在曼聯發揮不到應有作用。

拉特克里夫此前接受曼聯球迷雜誌《United We Stand》訪問時直言，「曼聯理應是世上最佳球會之一，如今卻已變得平庸」，認為球會必須作出「困難的決定」大膽求變。惟一項調查顯示，近三分之二的曼聯球迷對拉特克里夫感到不滿，當中與曼聯早前調整門票價格及削減球會開支有關。