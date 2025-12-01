英超｜曼聯反勝水晶宮　利物浦收起沙拿贏波

英超周日（11月30日）聯賽，曼聯作客在先落後半場之下，以2:1反勝水晶宮取得重要的3分。賽後主帥艾摩廉（Ruben Amorim）透露2個罰球是向其他球隊「偷師」。而衞冕的利物浦在收起穆罕默德沙拿（）之下，以2:0擊敗韋斯咸。

上周聯賽在對愛華頓失分，紅魔鬼作客水晶客又是一場艱難任務。球隊在上半場中段因為約羅（Leny Yoro）禁區內的犯規而輸12碼，桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）操刀射入，但視像助理裁判（VAR）指馬迪達主射時另一隻腳觸球，球證判重射。不過今次馬迪達射另一邊仍然入網，在36分鐘為水晶宮領先。曼聯在下半場憑2個罰球創造機會，先是約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球，近柱轉身窄位抽入，在54分鐘追平。之後63分鐘，美臣蒙特（Mason Mount）接應般奴橫傳，禁區頂射近柱為紅魔反超2:1。而曼聯最終維持比數完場全取3分，以21分排聯賽第7位。