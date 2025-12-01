英超｜曼聯反勝水晶宮　利物浦收起沙拿贏波

英超周日（11月30日）聯賽，曼聯作客在先落後半場之下，以2:1反勝水晶宮取得重要的3分。賽後主帥艾摩廉（Ruben Amorim）透露2個罰球是向其他球隊「偷師」。而衞冕的利物浦在收起穆罕默德沙拿（）之下，以2:0擊敗韋斯咸。
上周聯賽在對愛華頓失分，紅魔鬼作客水晶客又是一場艱難任務。球隊在上半場中段因為約羅（Leny Yoro）禁區內的犯規而輸12碼，桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）操刀射入，但視像助理裁判（VAR）指馬迪達主射時另一隻腳觸球，球證判重射。不過今次馬迪達射另一邊仍然入網，在36分鐘為水晶宮領先。曼聯在下半場憑2個罰球創造機會，先是約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球，近柱轉身窄位抽入，在54分鐘追平。之後63分鐘，美臣蒙特（Mason Mount）接應般奴橫傳，禁區頂射近柱為紅魔反超2:1。而曼聯最終維持比數完場全取3分，以21分排聯賽第7位。
艾摩廉在賽後表示，球隊的罰球都是向其他英超隊「偷師」。紅魔今季透露死球的處理已攻入10球，與榜首的阿仙奴一樣，他表示：「我們下了很多苦功。我有了更多時間努力，並且我們從英格蘭裡學到了更多。我認為你們都看到的，不過當你來到英超會從其他球隊身上學到更多如何處理的方法，而我們從如何入球方面偷偷學了很多。」對於球隊自去年3月的第2次作客勝仗，艾摩廉指：「我剛才就跟球員說我們需要更多的活力，而你也感覺到。所以當你有活力時，你會有更多位置，你會更接近皮球，我認為所有人都做到了。不過我們都要了解，對手在下半場也很累了。而當你提升節奏，對手就會再累多一點，然後把握機會入球，你就會覺得掌握到比賽，就是這樣。」
阿仙奴「倫敦打呲」賽和車路士
同日的其他比賽，利物浦作客收起了沙拿之下作客韋斯咸，由阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）取代攻堅，他在60分鐘把握機會攻入加盟紅軍以來首個英超入球，加上鎚仔幫在84分鐘有柏基達（Lucas Paqueta）1分鐘內領2面黃牌被逐，並由加普（Cody Gakpo）在補時為紅軍拉開比數，最終紅軍贏2:0，與曼聯同得21分排第8。另外，榜首的阿仙奴作客與車路士賽和1:1失分，仍以30分高據榜首，並與次席曼城相差5分，車路士以24分排第3。而白禮頓就作客2:0贏諾定咸森林，升上聯賽第5位。